Un animal suelto provocó un nuevo accidente sobre la Ruta Nacional 40

Una yegua sin marca se cruzó anoche sobre la ruta nacional 40, en el acceso sur a El Bolsón y no pudo ser esquivada por un vecino que viajaba con su nieto, quien terminó chocándola. El animal cayó sobre la carrocería e impactó sobre el parabrisas. Más tarde debió ser sacrificado para evitar “que siga sufriendo”.

El protagonista del accidente es el abanderado del pueblo, Horacio “Tato” Guasco, padre del secretario municipal de Gobierno, Agustín Guasco, quien se desplazaba acompañado de su nieto con rumbo hacia El Hoyo.

“Nos salvamos de casualidad, por suerte llevábamos los cinturones puestos. La yegua se vino directamente sobre la camioneta. Lamentablemente no tiene ninguna marca a la vista y hasta el momento nadie reconoció ser su propietario, pero estaba gordita y bien cuidada. Ojalá se pueda investigar al irresponsable de dejar un equino suelto cerca de la ruta a esa hora, con un tránsito impresionante en ambos sentidos, no nos matamos de casualidad”, reflejó “Tato” Guasco a “Río Negro”.

Junto al menor fueron llevados hasta la guardia del hospital de El Bolsón, donde quedaron en observación durante un par de horas y luego recibieron el alta.

En tanto, Agustín Guasco reflejó que “gracias a Dios puedo seguir abrazando a mi padre y a mi hijo. Les aseguro que no me voy a quedar de brazos cruzados, voy a trabajar para que nadie más pase por esto”, en referencia a una ordenanza (aprobada en 2007 y nunca aplicada) que prohibe “la tenencia de animales de gran porte dentro del ejido urbano”. No obstante, se contrapone con la autorización en el sector para el servicio de cabalgatas para los turistas, extendida por el propio municipio.