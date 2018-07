Un taller de inmigrantes que hace 90 años reparaba el tren

Cuando Jacobacci comenzaba a tomar forma de pueblo, casi una década después de la llegada del ferrocarril, la sociedad del italiano Juan Sartor y el español Manuel González dio como resultado la fundación de El Taller, un lugar que contribuyó al desarrollo de la localidad y que 90 años después mantiene la vigencia.

En 1928 instalaron este taller mecánico en la Av. Cortizo junto a las vías del ferrocarril, en un pequeño local construido con barro y adobes donde realizaban los primeros arreglos. Generaron una revolución para la época en materia de soldaduras con autógenas y luego con un torno. Fue tal la visión de estos inmigrantes que El Taller llegó a tener un generador de energía eléctrica antes que Jacobacci. Aquel emprendimiento se consolidó y fue un factor imprescindible para el desarrollo de la zona. Era el lugar donde se hacían las reparaciones de las maquinarias del ferrocarril, el medio de comunicación más importante de esa época y de los pocos vehículos.

En 1941, Sartor –González se había ido años atrás– inauguró el local que aún hoy está abierto al público en la intersección de Cortizo y Tala Sarquis. Tres generaciones de la familia pasaron por allí. Con aquel inmigrante italiano comenzaron a trabajar sus hijos Dante, Hermenegildo, Alberto y Víctor, el mayor de los hermanos que estuvo al frente del emprendimiento familiar hasta hace pocos años. También algunos nietos de don Juan, como Jorge Luis y uno de sus yernos, Cacho Scalesa.

Durante los 90 años de existencia, pasaron muchos aprendices y mecánicos por el lugar. Uno de ellos es José Luis “Chueco” Mingot quien hoy mantiene vivo este lugar. “Empecé en 1954, cuando tenía nueve años. Un día llegue del club y me pidieron que barra y me pagaban unos pesos. Y me quedé hasta el día de hoy”, recuerda. El Chueco empezó a desempeñarse como aprendiz de mecánico y, luego de egresar de séptimo grado, la familia Sartor lo ayudó económicamente para que pudiera estudiar como oficial tornero en Bahía Blanca.

En 1966 se recibió y volvió a El Taller. Recuerda que a fines de la década del 60, cuando se estaba construyendo la represa Futa Leufú, en cercanías de Esquel, los materiales llegaban a Jacobacci en tren y los camiones que venían a buscarlos siempre sufrían desperfectos por el estado de las rutas. “Yo estaba encargado de todo lo que era soldaduras. Sabíamos estar trabajando los sábados hasta las 2 o 3 de la madrugada. A este taller venía gente de toda la zona... de Pilcaniyeu, Maquinchao, Los Menucos, Sierra Colorada, Ramos Mexía”, afirma.

Hace unos años, Mingot –hoy 72 años– se jubiló como mecánico, pero luego de que Víctor Sartor, quien hoy tiene 90 años, decidiera dejar de concurrir, se hizo cargo de El Taller y continúa manteniéndolo vigente.