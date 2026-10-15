Una bandada de cóndores andinos sorprendió a observadores durante el Global Big Day en Neuquén

Una bandada de cóndores andinos sobrevoló la zona de Ñorquinco, en el Parque Nacional Lanín, y protagonizó uno de los momentos más emocionantes de una jornada dedicada a la observación de aves en Neuquén.

El encuentro ocurrió el sábado 10 de octubre, durante una nueva edición del Global Big Day, una iniciativa mundial que reúne a especialistas y aficionados para observar y registrar aves en distintos ambientes naturales promoviendo la observación de aves como una experiencia de turismo de naturaleza y ciencia ciudadana.

Según informó la Administración de Parques Nacionales, alrededor de 1.100 observadores registraron 757 especies de aves en Argentina durante las 24 horas del evento. A nivel mundial, participaron más de 50.700 personas, que reportaron 7.895 especies mediante la plataforma eBird.

Fur durante este día que algo sorprendente pasó en Neuquén. Precisamente en Ñorquinco, mientras los observadores avanzaban por el entorno natural y observaban aves en su hábitat, se encontraron de cerca con una postal unica. Varios ejemplares de cóndor andino sobrevolaban la zona.

Es que el Parque Nacional Lanín conserva ambientes de bosques patagónicos, estepa y sectores de alta montaña. Su biodiversidad incluye al cóndor andino, una especie reconocida por su gran envergadura y su capacidad para aprovechar las corrientes de aire para planear a grandes alturas.

La experiencia quedó entre los momentos destacados de la jornada y permitió apreciar la presencia de una de las aves más emblemáticas de la cordillera.