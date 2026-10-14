Una camioneta de Provincia volcó en la Ruta 40 de Neuquén, cerca de Taquimilán

Un fuerte vuelco se registró este miércoles por la mañana en el sector de Piche Neuquén de la Ruta Nacional 40. El accidente fue protagonizado por una camioneta del Gobierno Provincial que viajaba con cinco ocupantes. Efectivos policiales, Bomberos y personal de salud trabajaron en el lugar para asistir a los involucrados.

Accidente sobre la Ruta 40, a unos 30 kilómetros de Chos Malal

El comisario inspector Mariano Jara informó a Diario RÍO NEGRO que cuatro de los ocupantes fueron trasladados al hospital Gregorio Álvarez de Chos Malal. Señaló que se encuentran «fuera de peligro» pero fueron derivados para realizarles una revisión más exhaustiva y descartar lesiones graves. También comentó que el conductor del vehículo no requirió ser trasladado y se encuentra en buen estado.

Según la información recabada en el lugar por los efectivos, el siniestro se produjo a la altura del paraje Piche Neuquén cuando la camioneta se dirigía en dirección a Las Lajas. El conductor dijo que producto de la calzada mojada y el barro perdió el control del vehículo y despistó. El comisario indicó que se lleva adelante una investigación para determinar fehacientemente las causales del siniestro.

El accidente ocurrió en medio de las precipitaciones que se registran en la zona y complican las condiciones de circulación. Foto: FM Patagonia Chos Malal

Jara mencionó que los ocupantes del vehículo tienen entre «24 y 36 años» y que no habrían sufrido lesiones de gravedad, aunque se espera el informe médico oficial. Afortundamante, tampoco hubo otros vehículos involucrados.

El estado de la Ruta 40 de Neuquén entre Zapala y Chos Malal

En el último reporte emitido este miércoles, Vialidad informó que la Ruta Nacional 40 está habilitada en los tramos entre Zapala, Las Lajas y Chos Malal. El parte vial solicita circular con precaución por las condiciones climáticas.

En el tramo entre Zapala y Las Lajas, se advierte sobre una calzada húmeda, sectores con sedimentos y posibles animales sueltos. También se indica que hay personal y equipos trabajando en la zona, por lo que se recomienda reducir la velocidad.

Para el sector entre Chos Malal y el límite con Mendoza, el parte señala que la ruta está habilitada con precaución y advierte sobre la presencia de animales sueltos. En ambos tramos, la portación de cadenas es obligatoria, según el reporte vial.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) este miércoles indica probabilidad de precipitaciones en Chos Malal y alrededores, con valores estimados de entre el 10% y el 40%. Estas condiciones pueden reducir la adherencia de los vehículos, por lo que se recomienda consultar las actualizaciones meteorológicas y viales antes de viajar.