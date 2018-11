Una empresa para cambiar el asistencialismo por el trabajo

Tomaron distancia del paradigma asistencialista y con la idea de focalizar el trabajo en el acompañamiento y el empoderamiento, nació Maquinando, una empresa social conformada por nueve usuarios del servicio de Salud Mental del hospital Ramón Carrillo.

Funciona en el primer piso del centro cultural Camino Abierto, en el barrio Ñireco. El espacio es reducido pero no se amedrentan. El desafío del equipo es sacar adelante los pedidos pendientes.

Camino Abierto surgió en el 2008 para lograr la inserción social y laboral de las personas con discapacidad mental que concurrían al hospital. “Comenzamos con talleres de costura, deportivos y culturales porque formaba parte de los saberes de quienes integrábamos el centro”, relató Patricia Franco, que hace malabares para coordinador el centro cultural y a la vez, la empresa social.

“Poco a poco -agregó la psicóloga social- surgió la idea de transformar uno de los talleres productivos llamado Mostrando la Hilacha en una posible salida laboral. Fuimos maquinando, maquinando y así surgió la empresa que hoy lleva este nombre”.

El trabajo comenzó muy de a poco. El grupo fue recibiendo donaciones de ropa, desechos y algunas telas que como tenían algunos defectos no se podían vender. En ese momento, comenzaron a confeccionar alfombras para el baño y para la cama, con más éxito del esperado.

“Me acuerdo de que al principio yo les decía: ‘¿si algo sale desprolijo vos lo comprarías?’. Si la respuesta es no, entonces no lo puedo salir a vender. La idea fue salir a competir de igual a igual”, señaló Franco, que allá por 2010 participó de una capacitación en economía social y solidaria destinada a trabajadores de Salud Mental dictada por la Universidad Nacional de Quilmes.

El primer empujón, coincidieron, fue un acuerdo con una fundación italiana que facilitaba equipamiento a emprendimientos con la intención de transformarse en empresas sociales. La iniciativa de Bariloche resultó beneficiada y recibió máquinas de coser industriales y familiares y rollos de telas.

Las bolsas reutilizables para los supermercados fue el primer trabajo formal que realizó Maquinando, a partir de la ordenanza que prohibía las plásticas en 2012. “Esto empezó a solidificar nuestro emprendimiento”, reconocieron.

Hoy, el local de ropa de montaña Tierra de Mestizos compra las bolsas a esa empresa para entregar su mercadería a los clientes. También realizan las bolsas para los vehículos que entrega en cada acto la Mesa 6 de Septiembre, creada para generar conciencia sobre el consumo responsable de bebidas alcohólicas.

“El interés de esta empresa social es romper con contradicciones grandes: o somos asistencialistas o nos metemos en un mundo del trabajo. La libertad es terapéutica. Así se va a curar la gente”, sentenció Franco.

Mariana, una de las usuarias encargada de los registros de venta y la serigrafía, junto a Daniel, aseguró que “el trabajo es como una changa. No podemos sobrevivir con esto todavía pero lo importante es que estamos contenidos en un espacio haciendo una actividad laboral”.

Otra integrante, Gloria, coincidió: “Ayuda un montonazo. En otro lado, estaríamos preocupados por lo que nos diga el jefe. Acá tomamos decisiones y estamos contenidos. Tenemos la tranquilidad de que si se nos escapa algo de las manos, siempre hay alguien que nos ayude a salir del paso”.

“Angie” fue una de las primeras integrantes de Maquinando que tiempo después, comenzó a trabajar en el estacionamiento medido. Hace unos meses, sufrió una crisis y debió estar internada un mes. Durante su tratamiento de revinculación, regresó a Maquinando pero ahora espera volver a su antiguo trabajo.

Mirta empezó a trabajar hace dos años y hoy hace el “control de calidad”, dobla la mercadería y realiza el conteo. “Falto mucho -reconoció- me cuesta venir aunque después la paso bien y me hace bien”.

Todos conocen las tareas pero cada uno trabaja en lo que le gusta. Y son socios. Deben asumir responsabilidades y compromiso y esa es justamente la diferencia con un taller: “al taller voy, si tengo ganas. Con la empresa tengo una obligación”.

Franco explicó que “normalmente caemos en el asistencialismo: ‘yo te llevo, yo te hago, yo te traigo, no importa si salió feo’. Acá hacemos hincapié en la responsabilidad y en lo que significa el trabajo. ‘Tengo que comprometerme porque tengo una entrega. Si hago el tratamiento y tomo la medicación como corresponde en tiempo y forma –y no lo mezclo con alcohol– puedo rendir mucho más y la memoria me acompaña”.