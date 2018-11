Una familia que espera ansiosa el Yo Corro del domingo

“Juntos a la par”, así define el corredor Jorge Abadjan la pasión que siente al correr junto a su mujer e hija y que lo traen, una vez más, a la nueva edición del Yo Corro que se realizará este domingo 2 de diciembre.

Correr en Neuquén es una de las actividades que más se realiza, sin embargo no todos la mantienen en el tiempo. No es el caso de Jorge, quien ama el deporte desde que era muy joven. Hoy, con 61 años, no concibe su vida sin movimiento y propagó el ejemplo en toda su familia.

“En casa siempre fueron todos deportistas y yo era el único que corría. Por suerte ahora hace ya unos cuantos años tanto mi mujer como mi hija me acompañan en cada carrera que participo”, afirma Abajdan que es, además, entrenador de fútbol.

La vida diaria y los diferentes horarios y responsabilidades hacen que no siempre tengan el espacio para verse y entrenar. Sin embargo, logran aunar esfuerzos y entrenar juntos. “Sobre todo con mi esposa entreno en el horario nocturno o bien temprano a la mañana, antes de comenzar el día. Con mi hija es un poco más complejo pero siempre nos hacemos un tiempito en la semana para vernos”, afirma. “Compartir la pasión por correr en familia es una coincidencia mágica que no siempre sucede en todos los hogares y la verdad que es algo excelente que me hace muy feliz”.

Abadjan es un corredor amateur, como él se define, pero que ha corrido todas las competencias que se hacen en la zona, entre ellas el Yo Corro. “Estoy muy contento de volver a correrla. Estuve en la primera edición y en la segunda no pude por un viaje al exterior. Sin embargo ya estoy esperando con ganas esta”, agrega, y afirma que “correr en familia es una alegría muy grande, ver el compromiso que asumen es algo genial. La carrera la hacemos juntos, no importa el tiempo de cada uno si no el tiempo de los 3 para poder llegar siempre juntos, juntos a la par como la canción de Pappo”, dice entre risas Abadjan que además fue jugador de las inferiores de Colón de Santa Fe pero un jugador “frustrado”.

Con su edad, correr es para él su forma de vivir: todos los días levantarse y ponerse las zapatillas es la moneda corriente. “ ¿Qué es correr? Es plena libertad, es una capacidad de conectar con el cuerpo y con la mente en el que la voluntad tracciona y las metas concretas se ponen en juego de una forma extraordinaria”, agrega.