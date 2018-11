Una feria de ciencias para conocer de cerca la geología de Neuquén

El salón azul de la Universidad Nacional del Comahue (UNC) se convirtió el lunes en un paseo didáctico por el pasado y por todos los aspectos que engloba la geología. Fue una feria de ciencias con una decena de puestos donde estudiantes de geología compartieron sus saberes con alumnos de otros niveles educativos.

“Todo el recorrido arranca con el tiempo geológico donde los dan un pantallazo de cómo fue evolucionando la tierra, y son 10 stands donde se recorre lo que estudia un geólogo”, expuso la estudiante de la Licenciatura en Ciencias Geológicas, Andrea Weinglass sobre la Feria de ciencias.

“Empecé primero estudiando ingeniería Química, seguí con ingeniería en Petróleo, en ese transcurso fui mamá, y en ese momento me hizo un click, a mí siempre me gustó la tierra, y me metí en geología”, comentó Weinglass sobre el trayecto que la llevó a estudiar esta rama de la ciencia.

“Geología es algo que te apasiona por el solo hecho que te metés en una cosa, y como que se va ampliando y te encontrás con un mundo que no tengo palabras para describir ”, destacó la estudiante Andrea Weinglass.

Desde su puesto exhibía replicas y huesos originales de piezas que posee el Museo de Ciencias Naturales de la UNC. “Hay réplicas de garras, caparazones de tortugas, vértebras, nidadas de dinosaurios. Y originales hay amonites, vértebras, y conchas de mar”, describió.

Una de las más llamativas fue la garra del megarraptor namunhuaiquii, un dinosaurio hallado en territorio neuquino.

Cada uno de los stands invitó a sumergirse en diversos temas como placas tectónicas, fósiles, sedimentos, tipos de roca, terremotos, sismología, fallas, y terremotos.

En cada puesto los visitantes interactuaron con los estudiantes de geología para profundizar sobre cada temática.

El paleontólogo Juan Porfiri dijo que la muestra puede ser para los más grandes “un despertar de vocaciones en base a que están terminando la escuela secundaria y puedan optar por esta carrera” y los más chicos “se entretienen mucho”.

Hubo una recreación de lo que es el trabajo en campo para extraer fósiles del terreno. Alumnos de distintos niveles educativos pudieron experimentar la tarea del paleontólogo con diferentes elementos como cinceles y cepillos. Además se explicó todo el proceso hasta que el material llega al museo.

“ Vamos a mostrar cómo se forman las montañas y cómo se produce la formación de cadenas de volcanes activos y cadenas de montañas inactiva”, informó Natalia Rojas, una de las estudiantes mientras hacia la recreación en una maqueta sobre placas tectónicas.

La feria fue organizada por a cátedra de Inglés, que depende de la Facultad de Lenguas, junto al Museo de Ciencias Naturales de la UNCo