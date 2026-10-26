Una fundación de Bariloche lleva el respeto por los animales a las escuelas

Horacio Vautier, presidente de la fundación que lleva su apellido en honor a su padre que también era médico veterinario. Foto: Chino Leiva

“La violencia hacia los animales es solo un eslabón más de la cadena de violencia social”. Bajo esta premisa, la Fundación Vautier empezó a trabajar con los docentes de la escuela de Villa Llanquín. El desafío es extender el trabajo a otras escuelas de Bariloche y la región e incluso al Instituto de Formación Docente.

“Siempre apostamos a la educación para lograr el cambio de conductas en la comunidad. Nuestro objetivo es enseñar valores como la tenencia responsable y el respeto a los animales”, explicó el veterinario Horacio Vautier, presidente de la fundación que lleva su apellido en honor a su padre que también era médico veterinario y se graduó en 1945. «Somos nueve hermanos, de los cuales, los cinco varones somos veterinarios», aclaró.

Más allá de la información general, esbozó, desde la institución apuntan a capacitar a los maestros para que trasladen esos temas al aula. “El foco está en que los animales son seres sintientes. Eso se está inculcando incluso a nivel universitario y en las carreras se basan en el bienestar animal. No es una moda, ni una una tendencia ideológica. Tiene bases científicas”, argumentó.

Horacio Vautier encabeza una fundación que comenzó a trabajar en la escuela de Villa Llanquín. Foto: Chino Leiva

La Declaración de Cambridge, presentada en 2012, marcó un quiebre en la discusión sobre los derechos animales al reconocer que los animales sienten emociones y sufrimiento. El documento, respaldado por un grupo de científicos y expertos en ética animal, implica una responsabilidad moral y ética hacia el bienestar de estos seres.

En esta línea, a fines de año pasado, se presentó un proyecto de Ley Sintientes en el Congreso a fin de modificar el Código Civil y Comercial de Argentina para que se considere a los animales como “personas no humanas sintientes” y se los pueda retirar de su categoría actual como «objetos o cosas”.

La Fundación Vautier, conformada también por Valeria Díaz, Mónica Costas y Rocío Vautier, inició sus pasos en la escuela rural de Villa Llanquín, a unos 40 kilómetros de Bariloche. “Es una comunidad pequeña y los docentes ya proyectan algunos talleres para 2027, siempre partiendo de la base de que uno asume una responsabilidad al tener un animal que está vinculada no solo a la comida, al agua y la atención veterinaria sino al afecto y la relación con la gente”, expresó Vautier que lleva 47 años en la medicina veterinaria y logró la personería jurídica de la fundación 20 días atrás.

Una de las preocupaciones son las mordeduras. En este sentido, mencionó que el 50% de las mordeduras corresponden a las mascotas de compañía hacia algún integrante de la familia. “Mucha gente asegura que su perro nunca mordió a nadie, pero lo cierto es que no se puede saber si el animal anda suelto por la calle. Por otro lado, quien deja que su perro ande suelto, lo está abandonando a su suerte, a que sea atropellado o lo ataque otro perro. Eso es crueldad”, manifestó.

Vautier insistió en que “los actos de crueldad contra los animales son predictores de la violencia contra las personas. Incluso la Organización Mundial de la Salud impulsó el concepto de Una Salud«.

One Health, una sola salud

La Organización Mundial de Sanidad Animal se fundó en 1924 en respuesta a los efectos devastadores de la peste bovina o “plaga del ganado”, una enfermedad infecciosa que se extendió por Europa, Sudamérica e India, diezmando ganado y animales silvestres. Esta crisis puso de manifiesto que las enfermedades animales suponen una amenaza real y creciente para la seguridad alimentaria, el crecimiento económico y los medios de sustento.

“Creemos que la sanidad animal es esencial para nuestro futuro. La sanidad animal es nuestra salud. Es la salud de todos”, plantean desde la entidad que, desde entonces, se ha convertido en la autoridad mundial en materia de sanidad animal.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) implementó el concepto de “Una sola salud”, una estrategia mundial que busca preservar la salud humana, la salud animal y la salud del medio ambiente y pone el foco en la colaboración de múltiples disciplinas para prevenir y evitar epidemias.

“La salud de las personas, los animales y los ecosistemas está estrechamente interrelacionada. Cuando esas relaciones se alteran, puede aumentar el riesgo de aparición y propagación de nuevas enfermedades en las personas y los animales”, plantean y ponen como ejemplo que alrededor del 60 % de las enfermedades infecciosas nuevas que se registran en el mundo proceden de animales, tanto silvestres como domésticos.