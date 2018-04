La ginecóloga Gabriela Luchetti, la activista feminista Ruth Zurbriggen y la socióloga Julia Burton expondrán

el abordajes vinculados a experiencias de acompañar mujeres en los procesos de aborto. no es que nosotros vamos a hablar por ellas, a mi me interesa mucho hacer esa diferencia: no voy a hablar por las mujeres que abortaron, porque no considero que yo tenga que representarlas a ellas, sino que en todo caso lo que yo voy a ir a plantear, voy a hablar a través de esas mujeres, a través de experiencias de acompañar a esas mujeres en el proceso de aborto, queremos que se escuche un poco más, o que se escuche algo referido a lo que implica la experiencia de abortar con medicamentos

es una experiencia que nos está dando saberes, conocimiento, experticia en relación al tema sobre lo que vamos a aportar ahí