Una nueva ablación de córneas se realizó en Cipolletti

Desde el ministerio de Salud de Río Negro anunciaron que por medio de Cucai realizaron el viernes la décimo primera ablación en lo que va del año, en el hospital de Cipolletti. Se trató del sexto operativo de donación a corazón parado, en el que se realizó la donación de córneas. Este es el quinto operativo que se realiza en Cipolletti en lo que va del 2018, y el décimo primero en la provincia. El operativo fue posible gracias al testimonio afirmativo a la donación que fue realizado por los familiares. Mediante este gesto que desde el gobierno definieron como “solidario, voluntario, altruista y desinteresado”, las córneas que fueron enviadas hoy al Banco de Tejidos del hospital Santa Lucía de la Ciudad de Buenos Aires, para su evaluación. En caso de que sean aptas para trasplantar, permitirán recuperar la visión a dos personas. Fueron donadas por una mujer de 55 años que perdió la vida en la Unidad de Terapia Intensiva del hospital Pedro Moguillansky, tras complicaciones respiratorias por una enfermedad crónica. La maniobra fue coordinada por la Unidad de Procuración de Tejidos del hospital de Cipolletti, a cargo de la licenciada Leonor Ilabaca. De este operativo participó la Unidad de Terapia Intensiva, el Servicio de Hemoterapia, el médico cirujano del hospital de Roca, Sebastián Wilde, y el Servicio de Choferes que trabajaron en forma protocolizada y sincronizada. Desde el gobierno provincial acercaron las condolencias a los familiares de la mujer fallecida, y agradecieron también ya que “en un momento de profundo dolor” dieron el sí para la donación, lo que permitirá “mejorar la calidad de vida de pacientes en lista de espera”, expresaron mediante un comunicado.

Lista de espera de córneas

Río Negro tiene actualmente 43 pacientes en la lista de espera para un trasplante de córneas, uno de ellos en estado de ceguera. Tendrán oportunidad de trasplantarse si se detectan donantes de córneas en nuestra provincia, ya sea corazón batiente (muerte encefálica) o a corazón parado (paro cardiorrespiratorio irreversible).

Con el objetivo de dar respuesta a los pacientes de esta lista de espera, y además poder acortarla en al menos en un 50% en los próximos 2 años, se proyectó la Unidad de Procuración de Tejidos en el hospital de Cipolletti a manera de plan piloto, que de ser exitoso será replicado en el resto de los hospitales de la provincia.

Las córneas son tejidos únicos, ya que a través de la ciencia no se ha podido reproducir, por lo que cada fallecimiento implica una pérdida invalorable de un tejido que no puede ser creado en forma artificial si no es donado luego de la muerte.

El reemplazo de una córnea dañada permitiría a muchas personas poder recuperar la visión o mejorarla. De esta manera una persona podría volver a trabajar, estudiar, a ver a un ser querido, y llevar una vida plena.