A partir de la próxima semana, Uruguay comenzará a vender yerba mate con cannabis, tras ser autorizado por el Ministerio de Salud Pública de ese país.

Las marcas Consentina y La Abuelita son las primeras en ofrecer esta variedad que “serán de venta libre y podrán ser consumidas por cualquier persona”.

“Es yerba no medicinal. No es un medicamento y no es psicoactivo”, indicó Pablo Riveiro empresario de ambas marcas.

El paquete de un kilo de yerba mate con cannabis en ese país costará alrededor de siete dólares y será fácilmente identificable para los consumidores ya que el paquete llevará como imagen distintiva una hoja de marihuana.