Vecinos preocupados por la inseguridad en el parque lineal Pocahullo de San Martín de los Andes

Vecinos de San Martín de los Andes denuncian hechos de inseguridad en el parque lineal Pocahullo, que se encuentra sin terminar. Mencionaron que hay venta de drogas y peleas.

Un vecino que vive al otro lado del arroyo Pocahullo señaló al medio local Realidad SanMartinense que la gente utiliza esos espacios para hacer actividad física o caminatas pero que ante estas situaciones “es imposible”.

Por esto, hace varias semanas que realizaron el reclamo correspondiente. Mencionaron que los hechos se dan en un sector del parque que está sin finalizar, principalmente detrás de un supermercado en donde, según señalaron las personas que viven en la zona “se termina convirtiendo en un aguantadero”.

Preocupan estos hechos que se dan en pleno centro de la ciudad turística. Según detallaron, el espacio se encuentra en estado de abandono hace varios años.

Un vecino de la localidad mencionó que estos hechos traen inseguridad a quienes transitan por el parque. Señaló que hay venta de droga, encuentros sexuales y peleas, hechos que “parece no ver no solo la policía sino tampoco las autoridades municipales”. Además, mencionaron que en el lugar viven personas que se encuentran en situación de calle.

Por esto presentaron hace dos un años un informe realizado desde la Defensoría del Pueblo y Ambiente asegurando que en el espacio no cuenta con señalización, no hay barreras de restricción de acceso, no se encuentra iluminado, ni se controla a quienes viven en el lugar.

El reclamo se realizó en la Defensoría ya que los hechos comenzaron a hacerse cada vez más seguidos, y a pesar de ello “no se han tomado decisiones sobre los hechos vandálicos registrados en los últimos tiempo”.