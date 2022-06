Versiones cruzadas por posibles maltratos en un hogar de ancianos de Neuquén

Una grave denuncia respecto a posibles malos tratos en el hogar de ancianos ubicado en el barrio Belgrano de Neuquén capital, terminó con el allanamiento de la institución y una gran repercusión en redes sociales. La acusación llegó a la mesa de entrada del Ministerio de Salud de la provincia y también al ámbito policial, sin embargo el documento no contaba con firmas y se realizó en calidad de «anónimo».

La exposición detalla una serie de situaciones en el interior de la residencia «Casa Hogar Rosa» que van desde la atadura de los ancianos a las camas, las malas condiciones de higiene y una alimentación deficiente para las personas de tercera edad. Además, se acompañó la denuncia con material documental con fotos y videos.

Por este motivo la policía realizó una requisa en el lugar y convocó a testigos para labrar un acta, un operativo que fue transmitido en vivo por el noticiero de Telefé Neuquén. También concurrió una ambulancia del ministerio de Salud de la Provincia.

Al respecto la directora Provincial de Establecimientos del ministerio de Salud, Melina Mazzeo, informó a Canal 7 que este miércoles la dirección de Fiscalización de la Provincia recibió una copia de la denuncia y una notificación por mail. “Personal de esta dirección se acercó a lugar en forma inmediata”, dijo la funcionaria.

También detalló que el lugar está rehabilitado desde enero del año pasado, ha tenido inspecciones varias y confirmó que en la inspección realizada este miércoles «no mostró las situaciones que se habían indicado en las fotos».

Sobre las acusaciones hacia el hogar mencionó que en el momento de la inspección ningún abuelo estaba atado y tampoco estaba en las condiciones que se mostraron en las fotos, la subsecretaría revisó a los abuelos y a excepción de una residente que requería atención médica, el resto estaba alojado en condiciones.

La versión de la propietaria

Ana Isabel Añuel, es la propietaria del hogar «Casa Hogar Rosa» y la principal indicada como responsable de los malos tratos en la denuncia. En dialogo exclusivo con RIO NEGRO, negó todas las acusaciones en su contra.

«Las cosas que se dijeron no son ciertas, vino la Policía y personas del Ministerio de Salud y comprobaron que nuestros ancianos están bien», comentó.

También explicó que las acusaciones vendrían de una empleada a la que le había llamado la atención en más de una ocasión porque «dejaba solos a los abuelos» en los momentos en que quedaba a cargo de los mismos.

Añuel detalló que su hogar figura en el listado de instituciones habilitadas por el Ministerio de Salud y funciona hace 9 años, obteniendo la renovación del permiso que requiere de inspecciones visuales y administrativas.

«Siempre nos inspeccionan, la última vez fue hace dos meses y no tuvimos ninguna observación» dijo la mujer que según comentó se dedica al cuidado de ancianos desde hace 35 años.

A pesar de esto, confesó que tenía superpoblación de residentes, siendo que está habilitada para acoger a 6 personas y tenía a dos más. Además, se pudo constatar que había un matafuego en mal estado.

«Estoy haciendo una ampliación en lo que antes era un garaje porque la idea es tener a un par más de abuelos y mientras no esté habilitado ese espacio no puedo, por eso me hago cargo de la infracción y pagaré la multa» dijo.

Respecto a las imágenes que muestran a las personas mayores en situaciones indignas, relató que «están armadas por la exempleada». Incluso aclaró que cuenta con el apoyo de todas las familias que firmaron el consentimiento para que sus ancianos sigan bajo su cuidado.

«Agradezco a los familiares por el apoyo, ellos saben que las puertas del hogar están abiertas porque pueden ver a sus abuelos las veces que quieran y saben que no están en malas condiciones» agregó.

Tras el allanamiento y el inicio de la investigación el hogar tendrá 72 horas para presentar un descargo, mientras tanto dada la autorización de las familias, los ancianos permanecen en la residencia.