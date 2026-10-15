Vive en la Patagonia, viajó a Tucumán y desapareció durante una caminata en la montaña

Las fuerzas de seguridad de Tucumán buscan a Raúl Alfredo Moyano, un docente rural jubilado de 59 años. Nació en la localidad tucumana de Río Seco, pero reside en Bariloche desde hace varios años.

Días atrás, el hombre viajó a Tucumán para visitar a su hermano, pero no se sabe nada de él desde el último lunes, cuando emprendió una caminata de ascenso hacia el cerro Ñuñorco, en los Valles Calchaquíes, al sur del Valle de Tafí. Estiman que la escasa visibilidad provocada por una densa masa de niebla en la cumbre y en los senderos serranos podría haber ocasionado su extravío.

Las tareas de búsqueda se han concentrado en esos senderos habituales y quebradas del cerro. El grupo de rastrillaje está integrado por agentes de la Policía de El Mollar, efectivos de Infantería, brigadas de Bomberos Voluntarios de Tafí del Valle y Monteros, además de la división de Trata de Personas.

Según indicaron, este hombre emprendió la caminata el lunes alrededor de las 11, pero nunca regresó. La denuncia ante la desaparición fue presentada por su hermano. «Tiene experiencia en trekking, suele visitar refugios de montaña. Es una persona muy activa que siempre realiza actividades al aire libre», describió el hombre a diario RIO NEGRO.

Raúl es de contextura robusta, mide aproximadamente 1,70 metros, tiene cabello canoso, barba corta y ojos castaño oscuro. En sus brazos tiene dos tatuajes de un cóndor y un escudo de River Plate. Vestía una campera negra, un pantalón verde tipo cargo, una camiseta de color flúor y zapatillas grises. Además, llevaba una mochila negra, una bandera azul con el logo de alpinistas y utilizaba lentes.