¿Volverá a nevar el domingo en la región?

El especialista informó que hay probabilidades de que “en algún momento del domingo se registren algunos chaparrones de nieve o aguanieve en la zona pero de manera más focalizada -la probabilidad no es tan alta- . Luego hacia adelante no se observan nuevas condiciones de nieve”.

Por qué nevó en Neuquén capital y alrededores

Campetella explicó que debe se deben configurar muchos fenómenos climáticos para que la nieve llegue a la superficie, “las situaciones de nieve en el alto valle se dan por lo general asociadas a circulación del este que aporta humedad desde el océano Atlántico a una masa de aire frío de origen antártico que ha logrado alcanzar el norte de la Patagonia”.

Puntualizó que “primero que nada tenemos que tener condiciones asociadas a precipitaciones similares a la lluvia, pero con una línea de 0° C cercana al suelo. Pero no es la única condición física para que se desarrolle la nieve. Los copos de nieve se desarrollan en los sectores de la nube en los que las temperaturas están en un rango que va de los -12° a los -20° C”.

Agregó que “para que se formen es necesario que en ese segmento de la nube haya humedad suficiente. El tamaño de los copos depende de la intensidad de viento entre esos niveles y la superficie, y que por debajo hasta llegar a la superficie no haya sectores con temperatura muy positivas. Es por eso que con hasta 3° C podemos en ciertos casos observar casos de nieve que llega al suelo, o la mezcla con lluvia que da lugar a aguanieve”.

En el Alto Valle el último antecedente se remite a los meses de junio y julio del 2012, pero el meteorólogo explicó que “la gente más antigua del valle seguramente no estará sorprendida por este fenómeno porque al menos hasta la década de los 90 era más frecuente. De hecho en la década del 80 se reportaron algunas de las nevadas más importantes en la región. Fue en 1982”.