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Wine & Business 2026 en Neuquén: líderes de Vaca Muerta se reúnen durante la AOG Patagonia

El miércoles 21 de octubre, en el Comahue Golf Club, dueños de empresas, CEOs y directores de la industria energética se reunirán en una noche de charlas, vinos y networking, junto a Balanz como partner estratégico del encuentro.

Redacción

Por Redacción

La noche incluirá las W&B Talks, charlas de primer nivel sobre economía, inversión y energía, con foco en infraestructura, cadena de proveedores, exportación y desarrollo regional.

La noche incluirá las W&B Talks, charlas de primer nivel sobre economía, inversión y energía, con foco en infraestructura, cadena de proveedores, exportación y desarrollo regional.

Del 19 al 22 de octubre, la AOG Patagonia vuelve a convertir a Neuquén en el centro de la agenda energética del país. En medio de esa semana, el miércoles 21, de 19 a 23 hs, el Comahue Golf Club será sede de la tercera edición de Wine & Business by Balanz, un encuentro de convocatoria acotada que reúne a líderes de operadoras, compañías de servicios y proveedores de la cadena de valor energética.

La propuesta busca complementar la intensa agenda de la semana con un espacio diferente: un ámbito reservado y sin protocolo, donde las conversaciones fluyen con naturalidad y los vínculos se transforman en oportunidades concretas.

Fotos gentileza.-

La noche incluirá las W&B Talks, charlas de primer nivel sobre economía, inversión y energía, con foco en infraestructura, cadena de proveedores, exportación y desarrollo regional. Alrededor de ellas, un recorrido pensado de principio a fin: copa de bienvenida y música desde la acreditación, picadas y networking, carnes asadas con DJ en vivo y un cierre con sorteos de experiencias y estadías aportados por las marcas que acompañan.

“Vaca Muerta dejó de ser una promesa: es el motor que está redefiniendo la economía argentina. La AOG es la vidriera de la industria, y Wine & Business es el lugar donde esas conversaciones siguen y se profundizan”, señaló Cecilia Gasparri, organizadora del evento.

“Vaca Muerta está transformando la realidad económica de Neuquén y generando oportunidades que trascienden a la industria energética. Wine & Business nos gusta porque justamente crea un espacio para conectar a quienes están detrás de esas decisiones: empresarios, inversores y líderes del sector. Desde Balanz queremos ser parte de ese ecosistema, estar cerca de quienes hacen negocios en la región y acompañar sus proyectos y su crecimiento”, agregó Roberto Báez, Finanzas Corporativas de Balanz Capital.

Con esta edición, Wine & Business busca consolidarse como el encuentro privado de referencia de la semana energética argentina. El acceso es exclusivamente con invitación.


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Del 19 al 22 de octubre, la AOG Patagonia vuelve a convertir a Neuquén en el centro de la agenda energética del país. En medio de esa semana, el miércoles 21, de 19 a 23 hs, el Comahue Golf Club será sede de la tercera edición de Wine & Business by Balanz, un encuentro de convocatoria acotada que reúne a líderes de operadoras, compañías de servicios y proveedores de la cadena de valor energética.

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