YO CORRO Adventure: así fue la carrera por tierra, asfalto, césped y agua

El clima invernal llegó un poco antes a Neuquén, pero los corredores del YO CORRO Adventure no se sintieron intimidados. Por el contrario, se notaba en los rostros el entusiasmo y las ganas de superarse a sí mismos. Por primera vez se realizó una edición cuyo eje conceptual era la carrera sobre diferentes superficies, por eso el circuito incluía asfalto, tierra, césped y agua.

Y hay que hablar del agua. Había llovido durante casi toda la madrugada y parte de la mañana; y las temperaturas eran bajas, pero el espíritu deportivo y la diversión habló mucho más alto. De hecho fueron más de 1200 inscriptos en diferentes categorías: recreativas (5 km), cronometradas (de 10 km a 15 km) y KIDS para las infancias. Corrieron familias, amigos, parejas.

Silverio Manfio, 82 años. Completó trayecto de 5km.

El lugar de largada y llegada fue en el Balneario Sandra Canale (ex Gatica), en las costas del río Limay. Había gente de todas las edades. Por ejemplo, Silverio Manfio, un señor de 82 años que decidió superarse y cumplir su objetivo que era terminar la carrera. Fue uno de los corredores más aplaudidos gracias a su simpatía y perseverancia, y quizás uno de los momentos más emocionantes del evento.

El neuquino Rafael Iannelli fue el ganador de la categoría 5km. Contó que tiene la costumbre de practicar deportes y correr con amigos casi todos los días. Sin embargo, hace poco descubrió que estaba con varios problemas en la rodilla, pero aun así quiso intentarlo «Me faltó el chapuzón, pero había que probar para darse cuenta de que las sensaciones cambian. Las lesiones van y vienen. Lo importante era participar y mi amor al deporte».

Rafael Iannelli, vencedor de la categoría 5km

Y el gran ganador de los 10km fue Sergio Noguera, de Tierra del Fuego. Bueno, sin dudas el frío de este domingo en Neuquén no debe haber sido su mayor obstáculo. «Vengo corriendo desde hace casi dos años. Me gustó mucho la carrera. Al principio todo llano, después el río, el agua por todos lados. Me caí. Fue una linda experiencia y muy divertida», dijo entre risas.

Sergio Noguera, de Tierra del Fuego, ganador de la categoría 10km.

Marilyn Fontana, de General Roca, fue la primera mujer de la categoría 10km en terminar la carrera y además estuvo entre los tres primeros. Para ella el frío tampoco fue lo más difícil. «El clima con el frío nos vino de 10. El circuito fue muy marcado. Es la primera vez que corro en este formato y me gustó mucho. Hasta ahora solo había corrido en pistas y calles».

Marilyn Fontana, de General Roca. La primera mujer en terminar la carrera de los 10km.

Alexis Corrías, también de General Roca, fue el ganador de la categoría 15km. Destacó la calidad de los corredores y el formato de esta edición del YO CORRO. «He corrido varias veces y por lo general o es calle o es trekking. La combinación de los dos estilos, más la naturaleza, fue una experiencia muy linda. Muchas veces te cruzabas con los demás competidores, pero todos sin molestar y con mucho respeto. Muy bueno», destacó el roquense.

Alexis Corrías, ganador de la categoría 15km

General Roca definitivamente parece que es la ciudad que más domina el estilo adventure, porque la primera mujer en llegar de la categoría 15km también fue una roquense. Su nombre es Belén Sepulveda y ya había participado de otras ediciones del YO CORRO, como la que se hizo en Cipolletti. «Pese al frío el circuito estuvo muy bueno. Ya he corrido en terrenos similares en Neuquén y este fue muy especial».

Belén Sepulveda, ganadora de la categría 15 km.



La categoría KIDS suele ser la más esperada por el público y esta vez no fue diferente. Los niños y las niñas además de divertirse corriendo, probaron que no hace falta ser adulto para hacerlo en serio. Todos se esforzaron y los más pequeños, acompañados por uno de los familiares, completaron el circuito infantil con entusiasmo. En el caso de la categoría infantil, el recorrido fue de 400 metros y 1500 metros llanos, de acuerdo con la edad (0 a 4 años, de 5 a 8 años, y de 9 a 12 años).

Además de la novedad del formato para correr en diferentes tipos de superficie, fue también la primera vez que se realizó un evento que incluyó la Isla 130, un terreno ubicado sobre el río Limay. Los corredores recorrieron toda la extensión del territorio, atravesando senderos naturales sin explorar. Luego, los recorridos de mayor distancia volvieron a cruzar el río para continuar la carrera por la extensión del Paseo Costero y parte de los barrios aledaños.

La sustentabilidad fue parte inherente a este nuevo formato, por eso es que tanto las medallas finisher como los premios para los ganadores de todas las categorías estaban confeccionados a base de plástico reciclado.

YO CORRO Adventure para espectadores

El evento comenzó con clima de fiesta, pese al mal tiempo. La música dominó el lugar y sin dudas fue fundamental para olvidarse un poco del frío y de la llovizna que venía marcando el ritmo de la mañana. Los corredores llegaron temprano y se reunieron en el punto de largada para hacer el calentamiento. Los espectadores, muchos de ellos familiares, aprovecharon la fiesta con mate y hasta con un poco de baile.

Soledad Quispe fue una de las espectadoras que fue con su hijo de 5 años para apoyar a su esposo que competía en la categoría 10km. Luego acompañó a su pequeño que también participó de la categoría infantil. «La verdad es que está siendo un evento muy lindo y una programación diferente para pasar el domingo con la familia. Creo que más eventos así son importantes para estimular el deporte, principalmente en los más chicos. Una actividad muy sana que sin dudas recomiendo».

Al final del evento se realizó la premiación. Los tres primeros lugares de cada categoría recibieron premios, mientras que los tres primeros en llegar por edad también recibieron un reconocimiento.