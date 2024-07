Youtuber e instagramer a los 70: la experiencia de César Actis desde Bariloche

“El primer día de la pandemia comencé a transmitir por Facebook a las 12 del mediodía unas informaciones positivas que había reunido en mis experiencias por el mundo”, relató César Actis para empezar a explicar cómo arrancó su experiencia como creador de contenido. Radicado en Bariloche, hoy con 73 años, ya reunió casi 11 mil seguidores en Instagram, más de cinco mil en Facebook, otros tantos en Youtube y también en Twitter. “La comunicación masiva” es su objetivo, ratificó en diálogo con RÍO NEGRO.

Este vecino de la ciudad lacustre es Licenciado en Historia de las Religiones y Antropología Social e Historia Económica en la Universidad de Lund – Suecia. Se define a su vez como facilitador de Cursos de Inspiración, Motivación y Desarrollo Humano. Con inconfundible tonada cordobesa y un diálogo ameno, este nacido en julio de 1951 sube cada semana transmisiones en vivo y otro material que considere de interés a las áreas temáticas que busca profundizar: lo que él llama “diseño conceptual, lingüística, filosofías y matemáticas sagradas”.

“El impulso es desde niño, sólo que ahora más adaptado a las redes”, afirmó cuando le consultamos de dónde surgió la motivación para buscar este intercambio con la tecnología. Algunas cuestiones ya las conocía pero también se capacitó para resolver otras.

Él ya venía de una etapa más analógica, con la publicación de varios libros, como “AIE! El Camino es Uno mismo”, “HU! Lo Positivo atrae siempre a lo Positivo”, “OH! Punto Cero, el inicio de todo” y “WOW! Matemáticas vorticiales, words of wisdom”. Ahora gracias al amplio alcance de internet, llegó a dar conferencias en Europa, Estados Unidos, México y Latinoamérica. Eso también le permitió conectar y transmitir entrevistas con otros referentes de su temática oriundos de Egipto, Estados Unidos, México, Perú, Ecuador, Bolivia, España, entre otros países.

Foto: Facebook.

***

“De una situación ‘negativa’ surgió concretamente un modo de vida, abundante, magnífico, colaborativo, hemos creado empresas, comunidades, transformado sistemas educativos, hemos llegado a los teatros con stand up, nuevos viajes (…) se continuó por casi 400 días sin interrupciones, la audiencia llegó a ser más que interesante y desde allí no he parado de dar cursos, el que estoy dando ahora el número 23”, valoró César.

Al hablar de sus seguidores es amplio en las edades. “Son gente de alta madurez y muy conscientes de distintas edades, entre 22 y 75 años, docentes, médicos, empresarios y gente cansada de la mediocridad”. La propuesta también recibió el apoyo de su entorno, que celebra cada uno de sus logros.

Así, César sigue apostando por la mirada del universo que profesa y espera llegar a otros. “Me siento muy bien, me siento útil y feliz, porque genero contenidos de consciencia y es bien recibido. Hay post de 10.000 vistas”, concluyó.

***

¿Tenés una historia para contar? Escribínos: