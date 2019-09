Soria x Soria: cómo será la transición en el municipio

Foto: Gonzalo Maldonado

Los 140 años de la ciudad encuentran al municipio en plena transición de gobierno. En diciembre terminará el segundo mandato de Martín Soria y empezará el de su hermana María Emilia, que a los 34 años se convertirá en la primera intendenta de la historia roquense y también en una de las más jóvenes en tomar las riendas de la administración local.

Los preparativos del aniversario los encontró a ambos casi compartiendo despacho, con audiencias fijadas para cada uno y planificación en conjunto sobre etapa que viene.

En medio de esa tarea dialogaron con “La Comuna”, para repasar el balance de los últimos 16 años de gestión sorista y fijar las prioridades para el futuro.

La palabra “impronta” aparece varias veces en boca del actual intendente para hablar de su hermana.

Esas referencias al estilo propio y diferente a lo visto en los últimos años lleva a preguntarles si habrá cambios de gabinete. Pero los chistes surgen rápido para esquivar las definiciones.

Y el recuerdo del “Gringo” es permanente en la entrevista, realizada en un despacho que poco cambió su imagen desde que el padre empezó a gobernar en el 2003 y que ahora se prepara para recibir a la menor de la familia Soria.

P: ¿Cómo se transitan los últimos meses de gestión? ¿Ya se siente un clima de despedida?

MS: Todavía no. Una vez que hay un intendente electo y encima es tu hermana, que hay una continuidad en la gestión, también hay una tranquilidad. Sobre todo, después de tremendo resultado, no solamente en la elección municipal sino en la de abril. Tiene que ver con un respaldo a la gestión, entonces lo tomo con mucha más calma. Quedó reflejado en la presentación del Presupuesto. Ver que en 16 años continuamos con esos preceptos que nos sacaron del letargo en nuestra ciudad, ver que hay control en el gasto, que hay inversión en la obra pública… y el año que viene vamos a seguir batiendo récords en obra pública. Por eso, tener la posibilidad de transitar con María Emilia estos meses que me quedan de gestión, recorrer las calles juntos, terminar de vuelta con superávit, sin deudas; eso tiene un plus y te da tranquilidad.

P: ¿Planificaron con María Emilia cuáles son las prioridades para la primera etapa de su gestión?

MS: Obviamente, aunque ella va a tener su impronta. El Presupuesto te da los márgenes en donde moverte y sobre todo en la incertidumbre económica que hoy tenemos. Con las últimas medidas de Macri, en los próximos meses vamos a sentir una reducción en el presupuesto de Roca de casi 12 millones de pesos. Pero sí, las prioridades las pone el intendente que llega, con la continuidad de muchas cosas que ya estaban proyectadas más la impronta personal de la nueva gestión, por ejemplo, la creación de nuevos centros comunitarios.

P: Y cuando le pregunten a Martín Soria qué municipio dejó… ¿qué va a responder?

MS: Una ciudad mucho mejor, mucho más grande incluso de la que dejó el “Gringo” (Carlos Soria). Nos guste o no nos guste, el “Gringo” transformó la ciudad, la sacó del estancamiento y agarrar el municipio después de él, fue una mochila en positivo, porque lleva a esforzarte siempre un poco más. Yo tuve que seguir ampliando lo que él ya había empezado. Siempre había que ir haciendo lo que nos había quedado por hacer. Por ejemplo, tuvimos que seguir ampliando el paseo del Canal Grande porque sirve para conectarnos vecinos y vecinas de un lado y del otro. Todas esas barreras lineales que tiene nuestra ciudad las fuimos quitando del medio, y hoy es una ciudad más conectada. No me quiero comparar con él (Carlos Soria), pero dejamos una ciudad cada vez más grande y eso es lo que en definitiva respaldaron los vecinos.

P: ¿Tiene que venir una nueva etapa de planificación que vaya más allá de la obra pública puntual?

MS: Obvio. Todo necesariamente tiende a mejorar, sobre una base, y la base es no volver al estancamiento. Nosotros llevamos más de 16 años con una tasa de recaudación de más del 70 por ciento. Esto tiene que ver con la conformidad de los vecinos con lo que hacemos. Espero que Emilia tenga la suerte de gobernar con una economía que vuelva a florecer y vuelvan a instalarse empresas. Es algo ya se está viendo y que a ella le va a tocar fortalecer.

P: ¿Y a qué rubros hay que prestarle atención para que la ciudad potencie su desarrollo?

MS: Hay que ser consciente del proceso que ha vivido la ciudad. En estos 16 años, Roca ya no es la ciudad que era. Roca hoy es una ciudad cultural, con el IUPA, la Casa de la Cultura, Semilla, Gula, el cine, los atractivos culturales con los que interactúa y genera el municipio. Pero también es una ciudad cabecera en medicina. No hay otra ciudad en Río Negro que tenga la capacidad de camas como tenemos en el Hospital López Lima y en los nosocomios privados. También hubo un crecimiento en lo universitario, en carreras y facultades. Roca se transformó y tenemos que apostar a estas otras cosas. No sólo apostar a lo productivo, sector al que claramente vamos a seguir acompañando; pero también tenemos que diversificar la matriz.

P: ¿Y esa etapa de diversificación del perfil productivo de la ciudad cómo empieza?

MES: La etapa que viene, luego de que Martín sentara las bases, es de acompañamiento al segundo parque industrial, apuntalando el Parque Industrial I. Por eso el año que viene vamos a tener la Secretaría de Producción y Desarrollo, para que ya no sean acciones aisladas y podamos acompañar ese perfil.

P: Entonces será un área que irá mucho más allá de la fruticultura…

MES: Exacto. Roca va a tener que dialogar con el resto de los intendentes del Alto Valle planificar la fruticultura que se viene con un gobierno nacional que escuche, pero eso es una pata más del perfil productivo que tiene Roca. El Alto Valle hoy se está transformando y tenemos que pensar en la diversificación, y empezar a planificar. Espero que podamos concretar las obras que nos faltan, como el compromiso de instalación de gas que le prometió la Provincia a Durlock. Ojalá no les falle el gobernador y se concrete.

P: ¿Habrá cambios en el gabinete local?

MS (entre risas): Se van todos.

MES: No, no estamos en esa etapa ahora. Estamos pensando en desarrollar las áreas y los proyectos. Vamos a tener un cambio de estructura y eso está claro porque vamos a abrir una Secretaría de Producción, pero no significa que tengamos más personal ni mayores gastos, sino sencillamente ordenar. Por otro lado, estoy convencida de que el área de Turismo tiene que estar, porque es generador de riquezas y movimiento dentro de la sociedad y va de la mano de la producción, como motor de nuestra ciudad. También otras áreas, como la del Parque Industrial, abrir oídos y acompañar a los que están hoy en el Consejo de Ingenieros Agrónomos, por ejemplo, que nos pidieron participar; como así también la Cámara de Comercio, el Consorcio de Riego…

P: ¿Cuesta encontrar gente predispuesta para asumir cargos en la administración pública?

MES: Lo que más cuesta es que esa persona quiera exponerse. Juan Garabito para mí es sumamente importante que se haya sumado a esto, que es alguien que no viene de la pata política, viene de la producción. Por eso me pareció importante su incorporación, porque es una persona que siempre ha tenido buenos lazos con instituciones intermedias.

P: ¿El nuevo escenario económico nacional hizo cambiar alguna propuesta hecha en la campaña? ¿Está confirmada la construcción de viviendas?

MES: Uno intenta ser lo más prudente posible cuando administra fondos públicos. El plan de las viviendas queda vigente. Armamos un esquema de gobierno cumpliendo las promesas, pero proyectando para los cuatro años. El plan de viviendas lo continuamos, continuamos con el plan de la pileta, que sabemos que es costosa y se hará un poco más adelante. Sí proyectamos para el año que viene la Secretaría de Producción y Desarrollo, y pisar fuerte en Barrio Nuevo a través del CIC (Centro Integrador Municipal), optimizando los recursos disponibles.

P: Olvidemos por un instante la escasez de fondos. Si tuviera el financiamiento… ¿qué inversión fuerte priorizaría?

MES: Si soñamos con recursos de financiamiento grandes, un tema pendiente y una obra proyectada hace muchos años es el gran espacio de Valle Fértil. Roca es la ciudad de la salud, somos la ciudad cultural y nos está faltando un espacio de exposición, un teatro bien pensado, como corresponde; porque aparte somos generadores de cultura. Y otra obra sería la relacionada con el sistema de desagües pluviales en la calle 9 de julio, que requiere de ayuda nacional porque es muy costosa.

“Vamos a discutir un nuevo Plan Director”

P: ¿En qué sector de la ciudad encuentra potencial para crecer?

MES: Roca tiene un potencial enorme por su ubicación, no sólo por el valor y la riqueza de nuestras chacras, y por eso vamos a discutir un nuevo PDR (Plan Director de Roca). Yo soy una convencida de que la tierra es producción y al municipio le cuesta muchísimo ampliar, y por eso nos vamos a enfocar hacia el norte, también con obra pública.

P: Hacia la zona de la Ruta 6…

MES: Creo que la ciudad tiene un potencial ahí. Y si se concreta la Ruta 23, mucho más, porque va a ser camino alternativo a la cordillera y nos va a permitir conectividad con el Puerto. Es difícil planificarlo hoy en día, porque desde que perdimos el beneficio al Puerto Patagónicos esa ruta que tenía tanta proyección, hoy no la tiene. Pero me llena de esperanza haber escuchado que Alberto Fernández va a priorizar las economías regionales. Con eso vamos a poder desarrollar el perfil, porque tenemos una gran cantidad de chacras improductivas y hoy en Roca se mezcla la zona rural con la zona urbana y eso tenemos que analizarlo en un PDR, modernizarlo con estos parámetros. Ya venimos evaluando la modificación del Plan Director.

P: ¿Hubo algún diálogo con Alberto Fernández sobre la Ruta 22?

MES: Creo que el futuro gobierno nacional sabe cuál es la postura de Roca y, me atrevo a decir, de todo el Alto Valle sobre la Ruta Nacional 22. Eso ya quedó asentado, vamos a seguir manteniendo la postura que venimos sosteniendo, porque es la misma que los roquenses. Vamos a defender la trazabilidad de la ruta a nivel, generando mayor integración, acompañando la seguridad vial y por eso sostenemos lo de los semáforos. Pero no hemos hablado específicamente de este tema.