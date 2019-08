Stand up, magia y música de la mano de Radagast

Agustín Aristán, o Radagast como es conocido por miles de personas, llegará hoy a la región para emprender una gira que lo llevará por Cutral Co, Bariloche y Neuquén con su show de comedia “Serendipia”. Sin embargo Rada también visitará Roca pero allí llegará con “Soy Rada & The Colibriquis”, su propuesta musical.

Antes de volar a la zona, el artista que tiene más de dos millones de seguidores en sus redes sociales habló con “Río Negro” para contar detalles de los shows que lo traen, esta vez, al sur.

“‘Serendipia’ es un show de comedia donde en código de stand up voy contando diferentes serendipias de mi vida, hechos afortunados que suceden cunado uno no lo está buscando, que así es como se define la palabra”, resumió, para comenzar, el ecléctico artista que cuenta con un unipersonal en Netflix y un disco en Spotify.

Y agregó: “también tiene música porque están los músicos en vivo también, un poco de magia y van entrando un montón de elementos diferentes para que no sea un stand up clásico. Es una obra teatral de comedia”.

Es que en “Serendipia” también lo acompañan Charly Palermo en bajo y coros, Juanjo Gaspari en guitarra y coros y Pablo Vignati en batería, los integrantes de The Colibriquis, la banda con la que Rada se abre paso en la escena musical.



“Es un espectáculo autoreferencial donde buscamos, a la hora de escribirlo, que la gente pueda sentirse identificada porque voy contando, desde la comedia, diferentes problemáticas que he tenido y creo que todos pueden, un poco, sentirse identificados desde ese lugar”, agregó Agustín sobre el show que se podrá ver en Cutral Co, Bariloche y Neuquén.

Se trata del nuevo show de Rad, pero lo cierto es que ya tuvo un buen rodaje antes de desembrarcar en la zona.

Al respecto, Radagast sotuvo que el éxito de “Serendipia” no deja de sorprenderlo. “Estamos sorprendidos porque con la situación económica que estamos viviendo todas las fechas están reventadas de gente así que estamos super felices por la convocatoria”, confió el artista que pasó del teatro callejero al reconocimiento internacional.

Y agregó: “los comentarios que surgen después son de mucha risa y hasta emoción y un montón de cosas que le van pasando al espectador que se hace parte del show”.

En tiempo de crisis económica e inestabilidad política los shows de humor cumplen un papel social fundamental. En eso coinciden todos los humoristas, y Rada no es la excepción: “la gente tiene necesidad de reírse en estos momentos entonces busca estos espacios y yo agradezco que elijan este espacio porque cuando está todo bien podés ir a varios y ahora que hay que elegir que elijan este es un honor para mi”.

Por qué en Distrito se verá un show diferente

En Roca, la propuesta será distinta a la que el Radagast mostrará en resto de la región. Es que saldrá a escena con su recital de comedia junto a la banda que formó hace dos años: The Colibriquis.

“Es un recital de las canciones del primero y segundo disco de mi banda The Colibriquis, que es la misma banda que me acompaña en ‘Serendipia’. También hago magia y hay algunos monólogos que van interactuando entre canción y canción”, comenzó contando el músico, comediante y actor.

“Es un show muy divertido, tiene espíritu de recital y decimos que es como un recital de comedia”, resumió Radagast.

Y cerró: “A veces pasa que mucha gente viene sin saber muy bien que es lo que va a ver porque la música es una propuesta nueva mía, pero termina siendo una fiesta siempre”.

La gira

Jueves: a las 21:30 saldrá a escena en el Cine Teatro Rex de Cutral Co con su show “Serendipia”.

Viernes: a las 21:30 en el teatro La Baita de Bariloche con “Serendipia”.

Sábado: a las 22 en Distrito CC de Roca. Recital junto a su banda The Colibriquis.

Domingo: a las 20 y 22 en el Cine Teatro Español de Neuquén con “Serendipia”.