Superávit comercial, la perla de 2019

Aun si se cuenta con una enorme cuota de optimismo, es muy difícil encontrar datos positivos en el tablero de la macro economía nacional hacia el final de 2019. Es por tal motivo, que el registro de la balanza comercial, que arroja un superávit de u$s 13.710 millones en los primeros once meses del año, se torna tan valioso. De sostenerse la tendencia en diciembre, el saldo positivo del comercio para todo el año, superaría largamente los u$s 15.000 millones. No se registra una cifra similar desde hace exactamente una década.

Al revisar los factores que configuran dicha dinámica en un escenario interno tan complejo, las conclusiones son elocuentes.

El superávit comercial se acercará al máximo de 2009. No obstante, el motor del saldo positivo es una devaluación de 62%, y la recesión a nivel interno.



En primer lugar, los datos revelan que en los primeros once meses del año, las exportaciones argentinas crecieron un 5,8% respecto al mismo periodo de 2018. Cuando a mediados de esta semana el Indec dió a conocer la estadística, referentes de la gestión macrista alzaron la voz para valorar lo que consideran una herencia positiva, frente al discurso de ‘tierra arrasada’ que pretende instalar el oficialismo. A los ex funcionarios, les faltó sin embargo considerar la contracara del relevamiento oficial.

Es que las importaciones argentinas en los primeros once meses de 2019, se desplomaron un 25,3% en relación al mismo periodo de 2018, lo que resultó determinante para obtener el saldo positivo que se registra al final del año.

En este sentido, la dinámica del tipo de cambio oficial fue clave, en tanto la devaluación entre enero y noviembre de este año alcanzó el 62%. El efecto precio sobre los productos importados, sumado al deterioro progresivo del salario real a nivel interno, configuraron un escenario de fuerte caída en las compras al exterior.

Al analizar la composición del intercambio, el panorama también es concluyente. Las ventas argentinas de productos primarios crecieron 28,6% en lo que va del año. En el mismo lapso, las compras al exterior de bienes de capital cayeron 31,5%, las de bienes de consumo un 27% y las de vehículos para transporte de pasajeros un 56,4%.