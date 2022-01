Suspendieron dos fiestas populares en Neuquén por el aumento de contagios

La fiesta Provincial del Arriero en Buta Ranquil y la Fiesta Provincial del Loro Barranquero en Tricao Malal fueron suspendidas tras la suba de contagios. El objetivo es preservar la salud de la población y acompañar al sistema de salud tras la situación epidemiológica actual.

La novena edición provincial de la Fiesta del Arriero fue suspendida tras la nueva ola de contagios de Covid-19 pero planean realizarla en el segundo semestre del año.

El intendente de Buta Ranquil, Pedro Cuyul, comentó a AM Cumbre que “Hay fiestas en la región que no van a desistir entonces no es que la gente se va a quedar sin fiesta”, y agregó que planean hacer encuentros culturales mas chicos con menos gente.

La suspensión de la vigesimocuarta Fiesta Provincial del Loro Barranquero se fundamentó en el cuidado y prevención de la salud de la población. El intendente de Tricao Malal, Jorge Gutiérrez, manifestó que “la prioridad en las actuales circunstancias es la salud de nuestros vecinos y visitantes”.

Informó que se evaluará la posibilidad de realizarla en el segundo semestre de este año.