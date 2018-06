Gamers: Lo que se viene

ROG Phone

Parlante G560

Es la novedad de Logitech para el segmento gamer para PC en junio. Tiene efectos de iluminación que interactúan con el juego y emite ráfagas de luz ante explosiones, ataques del enemigo, etc. También incorporarán el teclado mecánico G513 y el mouse Wireless G305.

E3 - 2018

Se trata de la convención más importante de videojuegos a nivel mundial. La E3, Electronic Entertainment Expo, será en Los Ángeles, EE. UU. del 9 al 12 de junio. Las principales compañías mostrarán allí todas las novedades de cara a lo que resta del año y lo que vendrá en 2019.

Honor Play

La próxima semana llega al mercado este smartphone gamer con un gran avance: el GPU Turbo. Se trata de una nueva tecnología que aumenta el rendimiento con los juegos y optimiza el consumo energético.

Street Fighter cumple años

Coincidiendo con los treinta años de la popular serie, Capcom lanzó Street Fighter 30th Anniversary Collection, un compilado que reúne las 12 entregas principales en 2D y está disponible para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC.

Procesadores AMD

AMD anunció de forma oficial la 2ª generación de procesadores Threadripper, con 32 núcleos y 64 hilos, para ganar rendimiento sin perder la compatibilidad.

Asus presentó, en la Computex 2018, en Taiwán, su nuevo ROG Phone diseñado especialmente para gamers. Se trata del primer smartphone equipado con sistema de refrigeración por cámara de vapor 3D, sensores táctiles ultrasónicos y USB en los laterales de la pantalla, para una experiencia de juegos móviles sin igual.

Los 5 juegos de esta semana

1

BlazBlue - Cross Tag Battle: juego de lucha cruzado, con más de 40 personajes. Para PS4, PC, Switch.

2

Far Cry 5 - Hours of Darkness: contenido descargable de la quinta entrega de esta saga de acción. Para PC, PS4 y X-One.

3

Vampyr: la aventura de rol y acción lleva a un Londres habitado por vampiros. Para Xbox One, PS4 y PC.

4

Sushi Striker - The Way of Sushido: batalla de sushi con múltiples jugadores en línea y locales. Para Switch y 3DS.

5

MotoGP 18: videojuego oficial de la competición más popular del motociclismo a nivel global. Para PC, PS4 y X-One.