Luna, la IA que busca simplificar la gestión de las pequeñas empresas

La inteligencia artificial empieza a dejar de ser una tecnología exclusiva de grandes compañías para convertirse en una herramienta de gestión también para pequeñas y medianas empresas. En ese contexto, Gurú, compañía especializada en servicios para pymes latinoamericanas, presentó una nueva propuesta centrada en facilitar el acceso a soluciones de IA.

La empresa incorporó esta tecnología como eje de su estrategia y lanzó Luna, una asistente virtual basada en inteligencia artificial e integrada a su plataforma de gestión. La herramienta cuenta con un acceso de prueba gratuito y apunta a que los negocios puedan comenzar a utilizar IA para automatizar tareas, responder consultas y optimizar procesos cotidianos.

El cambio responde a una dificultad concreta: muchas pymes ya cuentan con presencia digital, pero todavía enfrentan problemas para administrar consultas, responder con rapidez, realizar seguimientos comerciales o sostener sus operaciones mientras buscan crecer. Para estas empresas, el desafío ya no pasa únicamente por estar online, sino por aprovechar las herramientas disponibles para mejorar su funcionamiento.

Según datos citados por Gurú, solo el 8,7% de las organizaciones de América Latina alcanzó un nivel avanzado de implementación de inteligencia artificial generativa. La cifra refleja la distancia que todavía existe entre el interés por esta tecnología y su incorporación efectiva en los procesos empresariales.

“Luna busca que los negocios puedan empezar a familiarizarse con esta tecnología y aprovecharla para vender más, responder mejor y optimizar su operación”, explicó Santiago Nieto Orbe, director comercial para Latinoamérica de Gurú.

La compañía plantea así un cambio de enfoque: pasar de acompañar la digitalización de las pymes a facilitar su ingreso a una etapa en la que la inteligencia artificial comienza a integrarse en la gestión diaria.