Roca será sede de DOT CONECTA 2026: inteligencia artificial, tecnología y emprendedores en un mismo evento

DOT CONECTA 2026 contará con la participación de distintos invitados que compartirán sus conocimientos y experiencias.

La ciudad de General Roca se prepara para recibir DOT CONECTA 2026, un evento que busca reunir a emprendedores, profesionales, estudiantes y creadores de contenido en una jornada dedicada a la innovación, la tecnología y las nuevas tendencias. La propuesta se desarrollará el sábado 24 de octubre, con una agenda que combinará charlas, experiencias y espacios de intercambio.

Bajo el lema «El futuro es nuestro», el encuentro propone acercar al público algunas de las herramientas y disciplinas que están transformando la manera de trabajar, comunicarse y emprender. Desde la inteligencia artificial hasta la robótica, pasando por el universo del streaming y la creación de contenido digital, DOT CONECTA buscará generar nuevas conexiones entre los participantes.

Inteligencia artificial, robótica y streaming: los temas de DOT CONECTA 2026

La programación contempla distintas temáticas vinculadas con el presente y el futuro de la tecnología. La inteligencia artificial será uno de los ejes centrales, junto con la robótica, dos áreas que ganan protagonismo en múltiples actividades profesionales y cotidianas.

También habrá lugar para el diseño gráfico, el streaming y el mundo de los influencers, con propuestas relacionadas con las nuevas formas de comunicación y la producción de contenidos para plataformas digitales.

El temario se completará con espacios dedicados al emprendedurismo y al coaching deportivo, ampliando la propuesta hacia otras disciplinas relacionadas con el desarrollo personal y profesional.

La iniciativa está especialmente orientada a jóvenes de entre 17 y 40 años, aunque reúne temáticas de interés para un público más amplio. Entre sus principales destinatarios se encuentran estudiantes, emprendedores, profesionales digitales y personas interesadas en incorporar nuevas herramientas a sus actividades.

Quiénes participarán del encuentro en General Roca

DOT CONECTA 2026 contará con la participación de distintos invitados que compartirán sus conocimientos y experiencias.

Entre los nombres anunciados aparecen Maravilla Martínez, Lola Espiro, Lautaro Rojas y Mikal Reyes. También están previstos espacios de participación regional con Soda Pablo, Antonio Pichaud, entre otros.

«Estamos sorprendidos por la cantidad de participantes que vamos a tener en esta edición y la repercusión que tuvo», expresó Emilio Mangas, organizador, en diálogo con este medio.

La presencia de estos invitados permitirá abordar diferentes experiencias vinculadas con las temáticas del evento, con el objetivo de acercar nuevas perspectivas a quienes buscan desarrollarse en el mundo digital, profesional y emprendedor.

Además de las exposiciones, uno de los objetivos de la propuesta será promover el networking, es decir, la generación de contactos e intercambios entre personas que comparten intereses, proyectos e iniciativas.

Cuándo y dónde será DOT CONECTA 2026

El evento tendrá lugar el sábado 24 de octubre en Neuquén 1427, entre Tucumán y 9 de Julio, en General Roca.

La propuesta busca consolidar un espacio de encuentro para una comunidad interesada en la innovación y las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías.

Con una agenda que combina herramientas digitales, experiencias profesionales y emprendedurismo, DOT CONECTA 2026 se presenta como una oportunidad para conocer tendencias, intercambiar ideas y generar vínculos en el Alto Valle.