Teletrabajo, trabada en Senadores

Modo pandemia. El teletrabajo se impone ante la imposibilidad de circular.

Cuando parecía que la nueva normativa referida al “Teletrabajo” alcanzaría un tratamiento express y sería convertida en ley por el Senado, el proyecto que logró la media sanción en Diputados, recibiría modificaciones y sería girado nuevamente a la Cámara Baja. Los principales cuestionamientos llegaron desde el seno del sector sindical, y de parte de los representantes de algunas provincias.

El proyecto en cuestion considera que el teletrabajo es una modalidad laboral, y que debe ser tratada como tal por la ley. Establece entre otros ítem que los empleadores deben respetar la jornada laboral, proveer a los empleados las herramientas acordes, asumir los costos extra por la energía y la conectividad, respetar la intimidad y los horarios de retiro familiar, además de dejar en manos del empleado la desición de acogerse al teletrabajo, o decidir mantener sus condiciones originales de empleo.

Este último ítem, es una de los principales objeciones del sector empresario, que solicita contratos exclusivos de teletrabajo, y evitar la obligación de tener que revertir la decisión una vez que se optó por el home office.

La irrupción del virus puso a la vista la necesidad de revisar la normativa laboral a fin de contener las nuevas formas de trabajo virtual.



La normativa indica además que los convenios laborales deben adaptar el teletrabajo a sus características particulares. No obstante representantes de la CGT sostienen que la modalidad puede significar precarización. “Hay una precarización laboral de todos los que ejercen el teletraajo. No se ve una promoción del empleo sino una transferencia de los trabajadores al seno de sus hogares. Podemos seguir trabajando con el exterior pero lo que tenemos que hacer es poner normas para que no nos generen dumping social que genera trabajadores sin derechos laborales” indicó Hector Daer.

Algunos de los Senadores por su parte, reclaman que las provincias tengan representación en la autoridad competente de regulación.

Por su parte, el Ministro de Trabajo, solicitó que se tenga precaución en los cambios introducidos. Sucede que si Diputados rechaza el proyecto modificado por Senadores, la norma ya no podrá promulgarse en 2020.