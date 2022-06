El tío Toni da cátedra: las claves para instalar a Nadal en la cumbre

¿En dónde radica la eterna vigencia del fenómeno Rafael Nadal, que con 36 años sobre el lomo logró su decimocuarto título en Roland Garros?



El tío Toni, que marchó a su lado brindándole valores y formándolo desde que es niño, lo definió bien simple. Con una frase: «El carácter se forma con hechos», le declaró hace un par de días al panel del programa de ESPN «El Set de Roland Garros», que integran los ex tenistas argentinos Mariano Zabaleta y “Pico” Mónaco.



Fue enriquecedor escuchar las lecciones y enseñanzas del tío de Rafa para llevarlo al tope del tenis mundial. Paso a paso, desde que era niño hasta el 2017, cuando dejó el banquillo técnico por el desgaste lógico de una relación tan extendida y sin nada para agregar.

“El talento se construye en la calma, el carácter en la tempestad. Se necesitan hechos. Yo procuré hacerlos, porque entendía que era la mejor manera de ayudar a mi sobrino» Antonio Nadal, ex entrenador de «Rafa».



“Parto de principios muy simples -dice Antonio-, no me complico la vida. No soy de los entrenadores que hacen teorías. Hoy vivimos en un mundo en el que complicamos todo. ¿Para qué complicarle más las cosas a los jugadores?”, se preguntó.



Desde que empezaron a entrenar a Nadal tenía muy claro dónde quería que llegara el joven nacido en Manacor, una ciudad de la isla de Mallorca con poco menos de la mitad de los habitantes que tiene General Roca.



El problema que se planteaban era encontrar la manera que les brindaría más oportunidades para lograr el resultado.

Las preguntas clave

Un Rafa bien joven le demanda soluciones al tío.



“¿Es más fácil preparar a una persona educada o sin educación? ¿Es más fácil preparar a una persona comprometida o a una sin compromiso? ¿Es más fácil trabajar con una persona que esté siempre dispuesta a poner una gran actitud o con una que es inconstante?” se preguntó ante el panel de ESPN el tío.

Ante las obvias respuestas de los ex tenistas, les aclaró que todas esas preguntas “forman parte del carácter del jugador. Y el carácter se forma con hechos”.

El tío Toni ante el panel de ESPN Tenis que le sacó

el jugo por «Rafa»



Luego completó su argumento: “El talento se construye en la calma, el carácter en la tempestad. Se necesitan hechos. Yo procuré hacerlos porque entendía que era la mejor manera de ayudar a mi sobrino a alcanzar lo que nos habíamos propuesto. A partir de aquí, todo lo que tu creas que es positivo es lo que tienes que hacer. Nunca hice nada en una pista que no hubiera hecho fuera de ella”.