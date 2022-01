Terapia y guardia llenas por la tercera ola en el hospital más grande de Neuquén

El hospital Castro Rendon es el más grande y de mayor complejidad de Neuquén, por eso es referencia para el sistema de Salud. Según su director, Adrián Lammel, la terapia está llena y la guardia también, por lo que están buscando alternativas con las autoridades sanitarias. También indicó que el ausentismo por Covid es de 124 trabajadores (hace una semana era de 90) y que hay otros de licencia de vacaciones, pero se sostiene el servicio.

Lammel aclaró que la mayoría de los pacientes internados no tienen coronavirus, sino que llegan con politraumatismos o se les practican cirugías que se habían pospuesto. De los que sí son Covid, la mayoría no se vacunó o no completó el esquema, agregó en diálogo con LU5.

El médico detalló que el sistema de Salud provincial tiene una ocupación de terapia del 83%, mientras que en el Castro es total. Hay 10 pacientes Covid, siete con problemas respiratorios y tres a los que se les detectó la infección cuando ingresaron por politraumatismos. En clínica médica son 11 los pacientes Covid.

La mayoría no se vacunó o completó esquema porque son antivacunas, recibieron información falsa, creyeron que con una dosis era suficiente o la primera les dio fiebre, enumeró y analizó: «entre la gente que se vacunó y las que no hay una diferencia abismal si uno piensa cómo pasamos las otras olas».

La ocupación de camas de terapia dura un promedio de 20-21 días, con cuadros de neumonía bilateral como se vio en las otras olas. Puntualizó que en pediatría el plazo es menor, pero que los niños que llegan tampoco tienen vacunas o no completaron el esquema.

El director resaltó que otro de los puntos de peso está en el seguimiento domiciliario de positivos, que actualmente son más de mil. A esta situación se refirió días atrás el exministro de Salud, Ginés González García, cuando twitteó: «Es erróneo decir q el sistema de salud esta con baja demanda por el COVID. Sucede q la demanda se traslado de las terapias e internaciones a la atención primaria. Consultorios , atención domiciliaria testeos etc. Allí está sobrecargado al límite».

Sobre el ausentismo, Lammel dijo que por Covid es de 124 trabajadores, pero que suelen dar de alta unos 30 casos diarios y sumar unos 30 o 40 nuevos, por lo que el promedio se mantiene.

El director especificó que estaba en conversaciones con el subsecretario de Salud, Alejandro Ramella , «para tener camas en bajas patologías». Relató que a veces hay pacientes que podrían trasladarse de sector, pero no hay lugar, y que han tenido gente durante horas o hasta un día en la guardia, que suele estar «bastante llena», a la espera de un espacio. Aseguró que esto pasa, también, en otros hospitales.

Finalmente, Lammel pidió que la gente se vacune y complete el esquema «porque el peso de la internación está dado ahí» y que siga con las medidas de precaución. Según el último parte del comité de emergencias, hay 19.417 pacientes con coronavirus: 56 internados en unidades de cuidados intensivos, 10 en intermedia y 117 en general.