Tevez reconoció que «es difícil que vuelva a jugar»

Carlos Tévez, uno de los ídolos de Boca, aseguró que está cerca de su retiro y que considera difícil que vuelva a jugar al fútbol». Gentileza.

Carlos Tevez, ídolo de Boca que dejó el club a mediados de 2021, ya palpita su retiro y en declaraciones que realizó en Ecuador dejjó en claro que disfruta de pasar tiempo con su familia, no se imagina volviendo a jugar de manera profesional, si bien varios clubes se mostraron interesados en sus servicios.

“Vuelvo a jugar, a un estadio. Desde que me retiré no tuve la oportunidad de jugar. Sólo lo hice con mis amigos por el asado. Espero disfrutar del partido. Va a estar muy emocionante”, lanzó el Apache en conferencia de prensa, como invitado de lujo de Barcelona de Ecuador para La Noche Amarilla que se realizará hoy, donde el club de Guayaquil presentará al plantel para la temporada.

En ese sentido, Tevez dejó en claro que es muy poco probable que vuelva a las canchas de manera profesional. Aseguró que “dejé de jugar hace siete meses. Estoy disfrutando de mi familia. Es muy difícil. Estamos a fines de enero, cumplo 38 años la semana que viene. Es muy difícil que vuelva a jugar”.

En ese sentido, detalló cómo se imagina anunciando su retiro definitivo. “Me gustaría cerrar este capítulo. Lo cierro de una vez por todas con una conferencia, decir que no voy a jugar más, ir a Corinthians, Juventus, al City a hacer un partido y después a Boca, para retirarme como lo soñé”, explicó.

“Me gustaría ir a Juventus, a West Ham, ir a recolectar todas las cosas que uno sembró. Eso me pondría feliz. Quiero viajar en familia, disfrutarlo. Estamos en una burbuja que hace que todo pase por el fútbol. Hoy lo disfruto, me río, estoy con mi familia y feliz. No hay dinero que compre eso”, añadió el Apache.

Tevez comentó que hace un mes y medio no juega “ni un picado” y que no siente deseo de volver al fútbol profesional. “No me pasa de extrañar, soy sincero. Estoy disfrutando muchísimo de la familia. La sensación que tuve cuando di un paso al costado, no me arrepiento”, afirmó.

“Le va a hacer bien a Boca. Son dos jugadores de jerarquía, que saben lo que es vestir la camiseta de Boca. Ojalá le puedan dar el salto de calidad al equipo y que en esta etapa en Boca les pueda ir bien”. Carlos Tevez está cada vez más cerca del retiro.

“Toda una vida jugando al fútbol, atrás de una pelota. Hace que te pierdas un montón de cosas de la familia. No tengo que darle explicaciones a nadie”, sentenció el Apache, quien destacó los regresos de Darío Benedetto y Guillermo Pol Fernández a Boca, los que fueron compañeros de Carlos Tevez en los últimos años.