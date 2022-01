Tevez volvió a jugar después de su salida de Boca

Carlos Tevez fue protagonista de La Noche Amarilla del Barcelona de Guayaquil y jugó casi 70 minutos en un amistoso. Gentileza.

Carlos Tevez fue la estrella invitada en La Noche Amarilla, tradicional espectáculo en el que Barcelona de Guayaquil presenta a sus refuerzos y vestimenta para la nueva temporada, en la que uno de los ídolos de Boca utilizó la camiseta número 97 y fue recibido como una verdadera estrella.

Después de su salida del Xeneize en junio último, el Apache no se había mostrado dentro de una cancha de fútbol y en esta oportunidad participó del juego durante 70 minutos, se lo vio bien desde lo físico y no pudo aprovechar las tres situaciones que tuvo para convertir un gol.

Tevez fue la atracción para las cerca de 18.000 personas que estuvieron en la cancha y Barcelona de Guayaquil se encarga de convocar a una figura diferente cada año. En otras ocasiones habían sido invitados Ronaldinho, Diego Forlán, Kaká, Andrea Pirlo, Alessandro Del Piero y Javier Mascherano.

“Estoy muy agradecido por el recibimiento que me dieron y ojalá que la gente pueda disfrutar, que es lo más importante. Me trataron como en mi casa y quiero demostrarle a la gente por qué me quieren tanto. Vamos a intentar dar un gran espectáculo”, aseguró Tevez..

El resultado del partido entre Barcelona de Guayaquil frente a Guayaquil City terminó 1 a 1 en el estadio Monumental. El dueño de casa inauguró la cuenta con un gol de penal de Damián Díaz, quien visitó la camiseta de Boca, y el empate lo convirtió Miguel Parrales.