Un numero importante de rionegrinos mantienen su decisión de no vacunarse contra el covid y desde el gobiero se estima que son 45.000 personas.

“Es un 10% de la población que no parece significativo, pero cuando vemos que son 45.000 personas es un número importante” dijo FabiánZgaib, ministro de Salud de la provincia.

También señaló que esos datos son similares a los que maneja Nación en los distintos distritos del país, valoró la campaña de vacunación y dijo que entre el 60 y el 70% de los internados no tiene ninguna dosis de la vacuna “o sólo la primera”.

Hasta el viernes los datos oficiales indicaban que en Río Negro, entre los menores de 3 a 11 años el 78% se aplicó la dosis inicial y el 56 la segunda y entre los adolescentes de 12 a 17 esos porcentajes suben al 90 y 72 con el 0,4 y 1,6 de niños y jóvenes que recibieron el refuerzo. En el primer segmento hay 103.057 rionegrinos y en el segundo 66.300.

En el grupo de mayores de 18 años, con una población de 577.217 personas, el 89% recibió la primera dosis, el 82 la segunda y el 38 la tercera.

Tras participar en Buenos Aires de un nuevo encuentro del Consejo Federal de Salud, Zgaib dijo que “ningún ministro está tranquilo” y la visión compartida es que “a todos nos sorprendió el crecimiento tan rápido de la última variante, pero viendo el comportamiento en otros países esperamos que sea lo más corto posible”.

En ese sentido agregó que crecieron muchos los casos, “pero no los fallecidos, ni las camas ocupadas en terapia intensiva”, y en el caso de Río Negro señaló que de 212 unidades, 29 están ocupadas por pacientes covid y hay 62 libres,“una proporción que es similar en todo el país”.

Reconoció que “con la política nueva de no testear a los leves debe haber muchos más casos en Río Negro y en todo el país” pero “la contrapartida es el avance espectacular de la vacunación, en eso estamos muy bien en mayores de 18 y también entre los menores y los jóvenes”.

Sobre la posibilidad que sea obligatoria la vacuna afirmó que “no se charló entre los ministros” y “no hay nada que indique que la Argentina avance hacia eso”.

En referencia al pase sanitario no ocultó que “no dio el resultado que yo esperaba, pero seguimos con el porcentaje alto entre los mayores” y contó que “sí hubo en enero un aumento importante, pasamos de casi 5.000 vacunas por día a entre 12.000 y 15.000 en toda la provincia, con muchas segundas y terceras dosis”.

La provincia dispone de casi todas las vacunas, sólo hay faltante en el país de AstraZeneca y “en Río Negro no tenemos problemas con la cantidad” y sobre la posiblidad de vacunar en farmacias indicó Zgaib que “no lo hemos analizado con este ritmo de vacunación que tenemos, no solo los vacunatorios centrales, sino que salimos de los hospitales, vacunamos en la calle. No digo que no lo vamos a hacer, pero por ahora no lo veo, tal vez para llegar a algún segmento especial”.