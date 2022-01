Trabajadora herida por agresión de un paciente en el hospital de Añelo

Ayer, ATE denunció que una trabajadora terminó con una mano herida por la agresión de un paciente en el hospital de Añelo. Aseguran que ya se había señalado el estado de indefensión y que se había solicitado la contratación de personal de seguridad, pero esta solicitud fue ignorada. Hace una semana, ocurrió un hecho similar en la farmacia del hospital Heller, pero la ventanilla no llegó a romperse.

Según el comunicado de ATE, la trabajadora sufrió una lesión en su mano. Trascendió que un hombre le dio un golpe de puño a una ventanilla y los vidrios llegaron a la mujer. El contexto sería la baja de la atención médica por falta de profesionales.

Desde ATE responsabilizaron a las autoridades del hospital y al Gobierno provincial por las agresiones que sufren los trabajadores y reclamaron la contratación de personal de seguridad.

ATE vinculó lo ocurrido a una de sus recientes denuncias, por contratos irregulares de Salud con el familiar de un funcionario: «El Gobierno provincial y el Ministerio de Salud no han llamado a licitación a empresas de seguridad para el sistema de Salud (…). Sin embargo no encuentra obstáculos en realizar contrataciones directas a tres empresas del mismo dueño que no cumplen con lo que establecen las leyes laborales».

La agresión en el hospital de Añelo se difundió anoche y, por el momento, no se conocieron manifestaciones por parte de Provincia o las autoridades del hospital.