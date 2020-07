Trabajadores de energía eléctrica: esenciales entre los esenciales

Sergio Pla es el responsable operativo de la sucursal Catriel de EdERsa, y comenzó a trabajar en la empresa en 2007 por un aviso publicado en Diario Río Negro.

Luis Fogelman es responsable comercial de la sucursal Viedma de la misma empresa. Ingresó en la función de “toma estado” en 1985 cuando la empresa era nacional (Agua y Energía Eléctrica). Lleva 35 años en el rubro eléctrico.

Ambos representan el rubro homenajeado en este día. Por ello es bueno saber qué piensan sobre la tarea que realizan y la importancia que tiene el sector para el desarrollo de la vida moderna. Río Negro los contactó y a continuación se transcribe parte de lo que respondieron a este medio.

P: ¿Desde su punto de vista, cuál es la importancia que tiene la tarea que realiza?

Sergio Pla: “Nuestra actividad es fundamental dado que todos los demás servicios básicos (distribución de agua, Salud, Seguridad, servicios bancarios, de Comunicación, etc.) necesitan en mayor o menor medida de la energía eléctrica para desarrollarse. En definitiva, nuestra labor es de importancia vital para el funcionamiento de la sociedad, somos esenciales entre los esenciales porque hoy no se concibe el funcionamiento de nuestra vida cotidiana sin energía eléctrica”.

Luis Fogelman: “Mi función es la de administrar los medios para dar soluciones a los usuarios de Viedma, El Cóndor y zonas aledañas. Siendo que atendemos un servicio esencial, creo que la responsabilidad es grande”.

En muchas oportunidades las tareas se realizan bajo condiciones climáticas extremas.

P: ¿Qué tareas realiza y cuáles son las complejidades con las que se enfrenta?

SP: “La tarea diaria reviste distintos puntos a atender. Por un lado, la permanente atención a los distintos reclamos de clientes. Además realizamos relevamientos continuos para detectar puntos de la infraestructura que requieren mantenimiento predictivo, preventivos y correctivos. Las complejidades son múltiples, dependiendo de las condiciones climáticas cuando hay temporales de lluvias, vientos y nieves, pero también de deficiencias y fallas de planeamiento de urbanizaciones; en el respeto de las normas de seguridad de algunos usuarios; combate de actividades delictivas como el hurto de energía; conexiones precarias y riesgosas. Es un trabajo que no da descanso.

LF: “La tarea diaria es de atención al público, proveedores y consultas en general. Es una tarea compleja y que a diario nos obliga a ser mejores, más en tiempos de pandemia y cuando la economía sufre avatares de todo tipo”.

P: ¿Qué tipo de capacitación reciben para realizar las tareas?

SP: “La capacitación es un proceso gradual, iniciándose para ingresantes con el aprendizaje de los riesgos de las corrientes eléctricas, y capacitaciones en procesos de seguridad y medio ambiente. Luego de que el personal va ganando experiencia se realizan observaciones planeadas y planificadas de tareas, supervisadas por personal habilitado. En caso de superar la prueba, la persona va obteniendo habilitaciones para realizar trabajos con un escalafón, primero en baja tensión, acompañado por personal con mayor experiencia, luego en media tensión, siempre bajo supervisión de personal más calificado.

LF: “La capacitación es permanente de parte de la empresa hacia los responsables de las sucursales, desde cursos de liderazgos, capacitaciones de áreas, evaluaciones comerciales y cursos de relaciones grupales”.



P: ¿Cómo se llevan con la tarea que realizan?

SP: “Para realizar este tipo de tareas se necesita vocación. Es una actividad riesgosa y el mantenimiento del servicio muchas veces se desarrolla en condiciones climáticas de alto riesgo. Muchos de nosotros hemos incursionado en otros rubros, pero si seguimos es porque nos apasiona. Yo previamente trabajé en empresas internacionales de primera línea en rubro construcciones y telecomunicaciones, pero elijo lo que hoy soy.

LF: “El hecho de haber ingresado con 19 años y haber incursionado por todas las áreas comerciales, me fue generando una hermandad con la tarea que realizo y hoy no me vería realizando otra tarea”.