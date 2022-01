Jorge Castillo Referente de la Lista Verde confirmó que ya levantaron el corte en el puente carretero de Cipolletti. Los miembros de la lista manifestaron que querían que el reclamo llegue a la UOCRA central.

Referentes de la Lista Verde comentaron que la medida surge como reclamo a la junta electoral. “Cortamos el puente porque queremos que la situación por la que atravesamos se visibilizara. Queremos que el mensaje llegue a la UOCRA central”.

La Lista Verde, encabezada por Jorge Castillo es la que no puede presentarse en las próximas elecciones. Desde la Junta Electoral les reclaman que no pueden participar porque hay compañeros de la lista que no tienen la cuota sindical al día. Castillo desmiente esta situación y afirma que tienen los recibos de sueldos con los aportes correspondientes.

Los miembros de la Lista Verde se autoconvocaron esta madrugada en la entrada del Club de Leones de Cinco Saltos para partir rumbo hacia el puente carretero de Neuquén y Cipolletti. ” Convocaron a todo aquel obrero de la ciudad que se interese por el bienestar de su familia y se sienta perjudicado por los actuales dirigentes, los invitamos a apoyar la Lista Verde Obreros Constructores Rionegrinos por un gremio mejor”.

Castillo manifestó que “queremos participar para darle un cambio a las actuales condiciones, para que la gente vea las nuevas propuestas, queremos trabajar para el obrero”. Además, comentó que una compañera de lista Ailín Pereira no pudo participar de las elecciones por ser mujer. Castillo dijo que “no la querían dejar participar, nosotros denunciamos el hecho como violencia de género”.