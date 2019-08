Tras el Oro por duplicado en Lima, Lascano quiere llegar a los Juegos Olímpicos

Manuel Lascano vive una semana soñada por cualquier deportista. El viedmense, de 24 años, se colgó dos medallas de oro en su primera participación en unos Juegos Panamericanos en Lima 2019. El palista del Club Piedra Buena logró subirse a lo más alto del podio en K4-500 metros y K2-1000 metros. Por primera vez, después de 16 años, el canotaje argentino volvió a tener a un ganador de dos preseas doradas en un mismo evento. El último en lograrlo había sido Javier Correa, amigo e ídolo de Lascano, en Santo Domingo 2003.

Unos días después de haber tocado el cielo con las manos, Manuel dialogó con “Río Negro” sobre las sensaciones que le dejó haber sido doble medallista de oro y lo que se viene en el futuro inmediato. “Estoy muy feliz, no sé como explicarlo. Recién ahora me estoy dando cuenta de la cantidad de gente que lo vio. Eso de a poco me va dando la magnitud de la importancia que tiene”, expresó el medallista.

El doble triunfo de Lascano formó parte de una gran actuación del canotaje nacional en estos juegos. Con respecto a ello, Manuel explicó: “nos salió todo como habíamos planificado. Trabajamos mucho para esto. Hace un mes que estamos entrenando acá, algo que fue clave porque es importante tener el conocimiento de la pista”.

Lascano, primero en la embarcación del K4.

Más allá de la alegría lógica, no quiere dormirse en los laureles y ya tiene su próximo objetivo en mente. A fines de agosto participará junto al equipo de K4-500 metros del clasificatorio a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“No nos conformamos con lo que logramos, ahora tenemos que seguir trabajando para afinar lo que ya hemos hecho. Tenemos 15 días para prepararnos de la mejor manera y esperemos que salga todo bien”, indicó el viedmense.

En su debut Panamericano, Manuel igualó la marca de su ídolo Javier Correa con dos preseas doradas. “A Javier lo admiro desde chiquito, desde que empecé a remar. Hoy también es amigo. El fue el último en ganar dos oro en un Panamericano, así que ojalá este sea el camino correcto”, se ilusiona el joven palista.

Luego de años de trabajo, todo el esfuerzo de Lascano y el canotaje nacional rinde sus frutos con medallas. “El canotaje tuvo una gran actuación porque trabajamos en conjunto, tenemos el apoyo del Enard y somos un equipo muy grande. Claro que también le agradezco a toda mi familia y amigos de La Comarca que son incondicionales. Espero darles otra alegría”, finalizó una de las promesas de la disciplina en la región y el país.