Tras la propuesta de canje, los bonos y acciones argentinas suben en Nueva York

Buen comienzo para los bonos argentinos.

Los bonos argentinos con legislación extranjera que cotizan en los Estados Unidos subían esta mañana cerca del 4% promedio mostrando así un primer respaldo del mercado ante la propuesta del Gobierno Nacional.

Sin embargo, está es solo una foto frente a las cinco semanas de negociaciones que se vienen entre los acreedores y el equipo de Martín Guzmán. Es decir, todavía hay un final abierto más aún al esgrimir públicamente ciertos fondos de inversión el rechazo a la propuesta oficial.

Las acciones de las empresas argentinas en el exterior también están hoy en terreno positivo, subiendo en la apertura de la jornada financiera a un promedio del 3%.

El riesgo país toma un respiro, y car en forma marginal por debajo de los 4.000 puntos básicos y el dólar blue se mantiene en torno a los 100 pesos.

“Debemos esperar la propuesta oficial y toda la letra chica que todavía falta comunicar”, confió un operador de la city porteña al ser consultado por el tema.

Desde cierto sector de los bonistas no se descarta que parte de la negociación se de con los tres años de gracia que está solicitando el Gobierno. Comunicó que hasta el 2023 no va a pagar ni capital ni intereses en la nueva propuesta acercada ayer. Sin embargo, no se descarta que en las próximas rondas de negociaciones se haga una oferta por esos intereses, que hasta ayer no se pagaban, con un nuevo bono y vencimiento todavía sin definir.

Hay que destacar en este sentido que la cotización promedio de los bonos argentinos con legislación extranjera está en 0,30 centavos por dólar emitido. La propuesta inicial del gobierno difundida ayer lleva esa paridad a un promedio de 0,38 dólares. Es decir, una mejora del superior al 25% de lo que hoy paga el mercado. Pero para muchos inversores, esa cifra está todavía muy lejos de sus expectativas de cobro.