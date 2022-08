Tras la salida de Viviana Canosa de A24, para el canal ella podría «seguir haciendo su programa»

Viviana Canosa, Daniel Vila y Sergio Massa | Para el dueño del Grupo América su decisión de no difundir escraches no está vinculada a su amistad con Sergio Massa.

Las autoridades del canal de cable A24, del grupo América que lideran los empresarios los empresarios Daniel Vila y José Luis Manzano, no descartaron la posibilidad de que Viviana Canosa vuelva a realizar su programa «Viviana con vos». El gerente de contenidos de la señal, Mariano Besada aseguró que «el viernes no estuvo al aire porque así lo decidió ella».

En diálogo con La Nación, Besada expresó que desde el canal esperan que continúe con el programa a pesar de lo sucedido. “El viernes no estuvo al aire porque así lo decidió ella. No me parece bien que un conductor abandone el programa, sobre todo si es en vivo y diez minutos antes de salir al aire, pero son cosas que pueden pasar en la tele”, señaló.

En relación a las acusaciones de censura formuladas por la conductora, Besada respondió: “En los medios siempre hay un director editorial, que es el responsable final de lo que se publica o sale al aire. En este caso, el editor consideró que un video casero con tres personas escrachando al ministro de Economía no tenía entidad suficiente para ser difundido”.

“El resto respetó sin objeciones el hecho de no publicar más escraches, vengan del color político que vengan. Viviana se ofuscó y decidió no salir al aire”, agregó.

“Ella es una profesional que tiene una relación contractual con el canal y va más allá de todo el revuelo que su decisión del viernes ocasionó. Estamos hablando de una persona que tiene mucha trayectoria en los medios”, consideró Besada y aseguró que entiende que la periodista «seguirá haciendo su programa».

Daniel Vila, el dueño del canal, habló con Infobae y aseguró que él no le pidió a Viviana Canosa que se fuera del canal. «En ningún momento el canal A24 le dijo a Canosa que se tenía que retirar o que le levantaba el programa. La decisión de que el programa de Canosa no esté al aire es de Canosa. Y la única decisión que tomé de manera personal fue la de evitar que se difundieran escraches a políticos, funcionarios y dirigentes sociales. La esperamos el día lunes», sostuvo.

¿Dónde está Viviana Canosa? Tras el escándalo del viernes, la periodista se ha mantenido en silencio y no ha vuelto a referirse públicamente al tema. Tras el «faltazo» en la pantalla de A24, Canosa tampoco se presentó este domingo a su programa radial por FM Milenium. La emisora debió reproducir música durante el espacio correspondiente al programa.

Por el momento, en los pasillos del canal no se sabe si efectivamente el programa de Canosa saldrá hoy al aire. Por las dudas, las gerencias de Noticias y Artística tienen previsto transmitir una programación de emergencia en el horario de 21 a 23. También estudian la posibilidad de extender la emisión de «Para que sepas», conducido por Edi Zunino y Marcela Pagano.