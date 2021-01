Tres películas para disfrutar este martes 5 en TV

2:22 Premonición (20:25, FOX Movies)



La vida de un hombre se descarrila cuando una terrible serie de eventos empieza a repetirse de la misma forma cada día, terminando precisamente a las 2:22 p.m.





Director: Paul Currie.

Elenco: John Waters, Kerry Armstrong, Simone Kessell, Teresa Palmer, Michiel Huisman.



Búsqueda implacable 3 (22, Cinecanal)



La esperada reconciliación del ex agente encubierto Bryan Mills con su ex esposa se ve trágicamente truncada por su brutal asesinato. Consumido por la ira, y culpado por el crimen, Mills se da a la fuga para evadir la implacable persecución de la CIA, el FBI y la policía. Por última vez, deberá hacer uso de su particular conjunto de habilidades para localizar a los verdaderos asesinos, impartir su característica justicia, y proteger lo único que le importa ahora: su hija.





Director: Olivier Megaton.

Elenco: Forest Whitaker, Liam Neeson, Dougray Scott, Famke Janssen, Leland Orser.



Hércules (00, FX)



Hércules, como todos los héroes griegos, es un semidios. Tras realizar los terribles doce trabajos que le fueron impuestos y tras perder a su familia, decide darle la espalda a los dioses y encontrar consuelo en la búsqueda de aventuras. Gracias a sus andanzas, ha encontrado hombres afines que se han unido a él, pues comparten su amor por el combate y no temen la presencia constante de la muerte en sus vidas. El rey de Tracia pretende que estos hombres formen un ejército invencible.





Director: Brett Ratner.

Elenco: Joseph Fiennes, Rufus Sewell, Ian McShane, Dwayne Johnson, John Hurt.