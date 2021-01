Tres películas que podés ver este miércoles 6 en TV

Alquiler de padrinos (20:15, Cinecanal)



El hilarante Kevin Hart protagoniza esta comedia en la que Doug Harris (Josh Gad), un hombre tierno pero socialmente inepto, está a punto de casarse con la chica de sus sueños (Kaley Cuoco-Sweeting), sin embargo, no tiene a nadie que sea su padrino de bodas. Doug es referido a Jimmy Callahan (Hart), fundador y dueño de Best Man, Inc., una compañía que alquila padrinos y amigos para aquellos que los necesiten.





Director: Jeremy Garelick.

Elenco: Ken Howard, Cloris Leachman, Jorge Garcia, Josh Gad, Corey Holcomb.



Misión: Imposible - Repercusión (22, FOX Channel)



Ethan Hunt y su equipo IMF, acompañados por algunos aliados conocidos, deberán encarnar una lucha contrarreloj después de que una de sus misiones no salga como esperaban.





Director: Christopher McQuarrie.

Elenco: Alec Baldwin, Ving Rhames, Wes Bentley, Tom Cruise, Sean Harris.



¡Huye! (00:05, FX)



Chris, un joven afroamericano, visita a los padres de su novia blanca, un matrimonio adinerado que vive en medio del campo. Al principio, Chris piensa que el comportamiento demasiado complaciente de los padres se debe a su nerviosismo por la relación interracial de su hija, pero a medida que pasan las horas, una serie de descubrimientos cada vez más inquietantes le llevan a entender una verdad inimaginable.





Director: Jordan Peele.

Elenco: Catherine Keener, Gary Waynesmith, Allison Williams, Jeronimo Spinx, Lyle Brocato.