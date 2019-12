Un año signado por la recesión

Ni precios cuidados, ni promociones especiales, ni cuotas sin interés. Ningún incentivo logró detener el derrumbe del consumo al cierre de un 2019 que se va dejando atrás veinte meses consecutivos de recesión y caída en las cantidades vendidas. Tres datos confirmaron tal tendencia esta semana.

El primero es la Encuesta de Supermercados y Autoservicios Mayoristas publicada el último jueves por Indec y referida al mes de octubre. Medidas a precios constantes, es decir eliminando la influencia de los precios durante los últimos doce meses, las ventas en supermercados minoristas cayeron 1,3% en octubre y acumulan una baja del 10,8% interanual en los primeros diez meses del año. La tendencia se repite en el segmento mayorista. Si bien en octubre las ventas por mayor a precios constantes crecieron un 3,5%, la mejora no es suficiente para evitar la caída interanual acumulada entre enero y octubre, que asciende al 11,2%.

La tarea que me encomendó el presidente es frenar la caída y sentar las bases de un proyecto de desarrollo con inclusión social Martín Guzman - Ministro de Economía de la Nación



El segundo, es el relevamiento de ventas minoristas que lleva a cabo la Cámara Argetina de la Mediana Empresa (Came). La medición registra una merma en el consumo de 23 meses consecutivos, con una caída del 7,1% en noviembre y una baja acumulada del 12,3% en los primeros once meses de 2019. El valor de la medición de Came, radica en que cuantifica cantidades vendidas y no montos, con lo cual la estimación está despojada de la variable precios, y refleja la evolución de las ventas en términos estrictamente reales. Según Came, en base a un relevamiento de 1.500 comercios de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, las cantidades vendidas en la navidad de 2019, fueron un 3% menores a las del año pasado, y la características salientes entre los consumidores son la racionalidad, la comparación de precios, y la postergación de las compras hasta último momento.

El tercer dato es el Estimador Mensual de Actividad Económica (Emae), publicado por Indec el último martes. El indicador revela que en el mes de octubre, la economía cayó otro 0,9%, y que en el acumulado de los primeros diez meses del año 2019, la caída interanual en el nivel de actividad llegó al 2,5%.

Tal es la situación que pretende atacar el paquete económico que se acaba de anunciar, y el desafío más inmediato del gobierno que acaba de asumir.