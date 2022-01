Un aporte del debate sobre el ISSN

Nuestra organización Unidad Popular Neuquén, a pesar de no haber sido convocada al debate por el futuro de nuestra caja de jubilaciones, igual quiere aportar ideas que permitan una discusión más amplia.

Compartimos los conceptos del sindicato Sejun sobre ampliar los ingresos, ya que el concepto de movilidad no puede ser modificado sin reforma constitucional. Su artículo 38 inciso c) escrito por los constitucionales del ‘57 y reafirmado por los constituyentes del 2006 es una cláusula imperativa: “Jubilaciones y pensiones móviles, que no serán menores del ochenta por ciento (80%) de lo que perciba el trabajador en actividad.” Con lo cual sí nos permitiría aumentar, no disminuir.

Un poco de historia nos enseña que nuestra caja ha sido utilizada durante más de 20 años sin ningún tipo de control, llegando a realizar durante la hiperinflación plazos fijos a 90 días (cobramos hasta 3 veces al mes), licuando todos nuestros fondos, favoreciendo al Banco Provincia y además aportando como contribución patronal lo mínimo indispensable, aporte sustitutivo, (deuda histórica). Además cuando el partido de gobierno tenía un concepto de desarrollo provincial creó empresas del Estado cuyos aportes jubilatorios quedaban en el circuito neuquino (Banco Provincia, TAN, etc.) y la empresa IPAS (Instituto Provincial Autárquico del Seguro) que gestionaba todos los seguros del estado y aportaba al ISSN; es decir, todo el dinero que podía ayudar a desarrollar que se use y sirva para Neuquen. Lamentablemente con las ideas neoliberales empezaron a olvidarse de los principios básicos y crearon Corfone, aporta al Anses, G&P también, desactivaron el Ipas y así innumerables ejemplos.



Propuestas para mejorar los ingresos de la Caja de Jubilacion:

1) A la propuesta de Sejun, ART del ISSN, agregarle como mínimo los seguros de vida obligatorios y optativos de todo el personal del Estado provincial, y con visión de futuro desarrollar nuevamente el IPAS o similar en el ámbito de nuestra caja.

2) Las tercerizaciones desarrolladas por este gobierno, en todo lo que sea tareas normales y habituales del Estado (ej, camilleros, mucamas, mantenimiento en hospitales), tareas de recolección de residuos, servicios administrativos, monotributistas, etc, hizo que todos esos aportes que iban a nuestra caja salgan de la provincia; por lo tanto se debe legislar para que todas esas contrataciones a medida que van terminando no se renueven y el personal pase a la planta del Estado aumentando así la masa de aportantes. Según los números, son alrededor de 12500 personas entre la provincia y los municipios y cambiaría la relación de aportes a 1 – 3,92, dando una caja saludable. De no querer hacerlo, entonces el déficit del ISSN lo deben cubrir como parte de ese gasto de tercerización (esto sucedió en la caja jubilaciones Municipalidad Neuquén)



3) Ningún acuerdo salarial, sea porcentaje o suma fija deberá ser sin aportes.

4) Cambiar en la ley de Coparticipación provincial uno de los índices tomados en cuenta que especifican que, a mayor cantidad de trabajadores en el Estado, menor es la coparticipación (ocultan personal con contratos a término y monotributo).

5) Reformar las leyes especiales para que la fórmula del cálculo del haber jubilatorio sea igual a todos; los mejores tres años de los últimos cinco independientemente del poder o sector donde trabaja (magistrados, funcionarios) y se jubilen en la caja que corresponda por mayores años de aportes.



Reiteramos: son ideas para debatir y ampliar la discusión por un sistema previsional vapuleado y mal usado.

* Unidad Popular Neuquén.

Exdirigente de ATE