El ataque a un medio de prensa es lisa y llanamente un ataque a la libertad de expresión.

Quienes se animan a estos atropellos, sin dudas es porque cuentan detrás de ellos con quienes, desde el anonimato, impulsan estos ataques. Seguro que en esa libertad de expresión están en juego intereses de quienes ilícitamente buscan beneficios personales o sectoriales.

No hay mejor defensa para los intereses de un país, provincia o pueblo que la libertad de expresión de medios independientes que no se refugian nunca en los intereses de políticos o personales, que usan la democracia en beneficio propio. En la provincia, el “Río Negro” ha sido al menos desde mi óptica el único defensor, no solo de los intereses de todos los rionegrinos, sino denunciante de hechos de corrupción que deberían haber hecho quienes ejercieron y ejercen la oposición, inexistente en estos mas de 37 años desde la nueva democracia.

Mi solidaridad con el centenario diario de Don Fernando Emilio Rajneri.

Alí Yauhar

DNI 8.211.757