Un enorme asteroide pasará «muy cerca» de la Tierra este martes

Este martes 18 de enero el asteroide (7482) 1994 PC pasará muy cerca de la Tierra. El mismo mide 1 kilómetro de largo, aproximadamente como dos Empire States y medio, y fue clasificado como «potencialmente peligroso».

La NASA cuenta con un sitio web llamado «Eyes on Asteroids» (Ojos en los Asteroides), que permite seguir la trayectoria de asteroides y cometas en el espacio cercano. Una opción muestra los cinco asteroides más cercanos a nuestro planeta, siendo el último de ellos el asteroide (7482) 1994 PC.

La clasificación de esta roca se debe a su gran tamaño y sus visitas regulares a nuestro planeta.

Near-Earth #asteroid 1994 PC1 (~1 km wide) is very well known and has been studied for decades by our #PlanetaryDefense experts. Rest assured, 1994 PC1 will safely fly past our planet 1.2 million miles away next Tues., Jan. 18.



Track it yourself here: https://t.co/JMAPWiirZh pic.twitter.com/35pgUb1anq