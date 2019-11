Un nene se ahogó en un depósito sin terminar del gimnasio de Valcheta

El polideportivo de Valcheta. Foto: gentileza LU15

Un niño de tres años falleció ahogado anoche, durante los preparativos de la entrega de premios del safari que durante el fin de semana se realizó en Valcheta.

El nene era oriundo de La Pampa e hijo de los que confeccionaron el trofeo que se les entregaría a los ganadores. Sus padres viajaron especialmente para darles la estatuilla a los organizadores.

El niño se ahogó en unas dependencias del gimnasio municipal en el que se haría la premiación. En un sector que estaba destinado a depósito, pero se encontraba inconcluso, y con una acumulación de agua de alrededor de 60 cm.

Todo ocurrió entre las 21.30 y las 22. Altas fuentes judiciales relataron que en el gimnasio que la municipalidad les prestó a los organizadores del safari, existía una habitación cuya puerta de ingreso estaba bloqueada por sillas.

El lugar daba directamente al vacío. Porque allí se construiría un área para depositar objetos. Sin embargo, la obra no estaba terminada. Y no existía ninguna escalera para descender. Por lo cual, la abertura se abría a un pozo de un metro y medio de profundidad. De los cuales, 60 cm estaban cubiertos de agua.

Las mismas fuentes relataron que al organizar el salón para el evento, los organizadores corrieron las sillas liberando esa entrada, que quedó expuesta. Se presume que el nene, que era bastante alto y fornido para su edad, abrió la puerta y cayó al vacío. Fue hallado un tiempo después, cuando tras percatarse de su desaparición se organizó una intensa búsqueda por el lugar.

Lo encontraron, ya sin vida, los que estaban trabajando en la premiación. De allí fue derivado al hospital local, pero los médicos sólo pudieron constatar su deceso.

La fiscalía a cargo del fiscal Pedro Peralta anoche trabajó en el lugar. Y hoy seguirá realizando pericias en el edificio de deportes comunal.