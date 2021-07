Una gigantesca explosión en el Mar Caspio provoca temor por otro accidente petrolero

Medios europeos informaron de una gran explosión cerca de una plataforma petrolera en el Mar Caspio. Los funcionarios consultados dicen que puede haber sido causado por un volcán de lodo. La detonación fue frente a la costa de Alat, en Azerbaiyán.

La explosión, que fue filmada y circula en las redes, se produce días después de un enorme incendio en el mar por la rotura de un gasoducto en el Golfo de México.

Las principales hipótesis que se manejan hasta el momento sobre lo sucedido, son dos: una posible erupción volcánica, o una explosión en el yacimiento de gas de Umid, de la compañía petrolera estatal Socar.

WATCH: Large explosion reported near oil platform in the Caspian Sea; officials say it may have been caused by a mud volcano pic.twitter.com/eqwNw110bF