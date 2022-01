Una historia integral de Río Negro, su gente y sus problemas

¿Cómo se vivía en Río Negro en la época de la colonia? ¿Había armonía o hubo conflictos entre los pueblos originarios? ¿Cómo fue el trato a los indígenas y el reparto de la tierra después de la denominada Conquista del Desierto?¿Cómo se inició la fruticultura en el Alto Valle? ¿Adónde fue la inmigración? ¿Desde cuándo existió la minería en la provincia? ¿Cómo impactó en la zona andina la creación de Parques Nacionales? ¿Cambió la política entre la época territoriana y la provincialización? ¿Porqué se considera clave la gobernación de Castello? ¿Cómo actuó la dictadura militar en nuestra provincia? ¿Cómo se ha integrado y formado la identidad rionegrina?

Estas y otras preguntas que se hacen normalmente estudiantes, periodistas y público en general intentan responder a los largo de más de 800 páginas los dos tomos de “Río Negro, los caminos de la historia”, una historia integral de la provincia de Río Negro que abarca todos los períodos y todos los aspectos. Sus autoras son la historiadoras Susana Bandieri (Editora), Laura Méndez, Giulietta Piantoni, Liliana Pierucci y María Morales, investigadoras en las universidades nacionales del Comahue y de Río Negro.

Se trata de un trabajo de síntesis y compilación tanto de documentos como de trabajos anteriores de las autoras y una revisión exhaustiva de la producción historiográfica, a menudo dispersa, sobre distintos aspectos de la historia rionegrina, desde una perspectiva que busca enlazar las dimensiones política, social, económica y cultural.

A pocos días del lanzamiento de la obra, Debates dialogó con Susana Bandieri, autora y editora general.

Pregunta: No conozco muchos intentos de hacer una historia general de Río Negro. Sí hay muchas y muy buenas producciones sobre aspectos, procesos o momentos específicos de la historia provincial.

Respuesta: Creo que de hecho no los hay, es lo que más nos motivó. Hace poco más de dos años que comenzamos este proyecto, fue muy complejo porque no sólo hay que revisar documentos sino toda la historiografía escrita y dispersa, siempre puede pasar que se olvide de algún trabajo, pero hicimos una recopilación muy exhaustiva de todo lo producido sobre diversos temas. Este libro no es sólo para un lector interesado en la historia de Río Negro sino que está pensado como un recurso para el sistema educativo, por eso lo auspicia la Unter, que se mostró muy interesada. Por ahí no es para que lo encare un estudiante secundario sólo, pero sí para que el docente de primaria y media tenga una fuente de información completa y más o menos sencilla de consultar de toda la problemática rionegrina. La idea es tener una historia integral que pueda servir de referencia para un público general. Es un libro académico en su estructura, porque las cinco autoras somos historiadoras con un bagaje de varias producciones escritas sobre historia provincial y regional, pero hemos tratado de no hacer demasiadas notas al pie, de no hacerlo demasiado denso para un lector no acostumbrado a los trabajos académicos…

P: ¿Hubo otros aportes, aparte de ustedes cinco?

R: Las cinco. Hay menciones, por ejemplo ninguna de nosotras es arqueóloga, así que en esos capítulos hemos acudido a los muchos investigadores que han trabajado en arqueología de Río Negro. Yo vivo en Neuquén, las otras cuatro viven en Bariloche, son dos doctoras en historia y dos que están en proceso de doctorarse, de la universidad del Comahue y de la Universidad de Río Negro.

P: En cierta forma es una síntesis de varias décadas de investigación en las dos universidades públicas de la región…

R: Exacto, por ejemplo el capítulo de la historia de la fruticultura, lo escribí yo porque investigué el tema durante muchos años y he escrito varios trabajos sobre el tema. Otra colega de Bariloche tomó los aspectos políticos porque se ha dedicado más a la historia política y los partidos de la provincia. Lo que hicimos fue revisar toda nuestra producción historiográfica y unirle la de otros colegas que nos han parecido valiosas y agregarle una revisión de documentos y archivos, tanto en la provincia con el archivo nacional. El diario “Río Negro” desde ya está citado como fuente, lo hemos usado muchísimo en nuestra búsqueda de testimonios y documentos de distintas épocas.

P: ¿Cómo fue trabajar en pandemia?

R: Nos agregó una dificultad. Por suerte la tecnología nos ha brindado los medios para mantenernos en comunicación, intercambiar y consultar documentación. Cuando comenzamos pudimos hacer unos viajes a Viedma para revisar el archivo histórico provincial y a Buenos Aires para consultar algunos temas en el Archivo Histórico de la Nación, pero después de marzo de 2020 fue casi todo hacer intercambios por diversas plataformas: Zoom, Google Meet etc..

Susana Bandieri y Liliana Pierucci (arriba). Laura Méndez, Giulietta Piantoni y María Morales (abajo)

P: Ustedes abordan muchos aspectos poco conocidos sobre la historia precolonial y colonial y no eludieron temas conflictivos o polémicos como la Campaña del Desierto o el reparto de tierras después…

R: Son temas que nuestro equipo ha estudiado mucho, desde hace mucho tiempo, hemos escrito libros sobre eso, con fuentes documentales, catastrales, así que ahora lo que tratamos de hacer fue restringirlo lo más posible a Río Negro, aunque no siempre puede encerrarse todo en los límites actuales de la provincia, sería un error. Porque Río Negro fue territorio nacional desde 1884 hasta mediados de 1950, al igual que la Patagonia, el noreste y la Pampa. Sus límites son básicamente geográficos: ríos, cordillera, paralelos, meridianos, etc. Pero hacer historia socioeconómica obliga necesariamente a abrirse al corredor pampeano, al corredor del sur de Chile. En nuestro libro está claro que la frontera no es un límite: es un espacio social que implica intercambio comercial, de personas, cultura, etc. No obviamos para nada, al contrario, el tema de las sociedades indígenas u originarias: la diferencia es que para nosotros no son el primer capítulo introductorio como suele pasar en la historiografía argentina, son actores sociales de la historia en todos los capítulos.

El abordaje de los temas no sigue un estricto orden cronológico, sino que se organiza en función de explicar, desde una mirada histórica relacional, distintos problemas vinculados al pasado rionegrino. Susana Bandieri, editora y autora del libro

P: En el tomo dos hay una historia de todos los circuitos productivos de la provincia: Fruticultura, ganadería, minería , turismo, energías convencionales y alternativas, etc.

R: Es un libro que si bien sigue cierta cronología en cada capítulo, también se puede abordar cada uno por separado, incluso cada tomo por separado. El criterio, fue estructurar en capítulos por problemas. La fruticultura, desde sus orígenes a la actualidad, la ganadería, la mismo. Alrededor de cada problema se incluye una cronología, pero no es un libro exclusivamente cronológico. Que a mi criterio es la mejor forma de escribir historia, porque si no la historia se vuelve en una sucesión de fechas y hechos.

P: La idea es visualizar más bien los procesos…

R: Los procesos y los problemas en los procesos.

P: Uno de los temas que atraviesa el libro, porque ha sido constante en la historia provincial, es el tema de la integración de un territorio tan vasto y diverso como Río Negro.

R: Eso ya se plantea en el primer capítulo. Río Negro tiene una característica muy particular: es una provincia muy fragmentada, incluso en la actualidad. Donde está el centro político, en la desembocadura del Río Negro, no está necesariamente el centro económico, más vinculado a la zona frutícola del Alto Valle. Bariloche y Bolsón por su lado más vinculados a Parques Nacionales que al resto de la provincia y la Línea Sur que está ubicada en la estepa patagónica y comparte problemas con el norte chubutense, con pequeños productores de subsistencia. A eso hay que agregarle una falta de comunicación muy importante, entre la capital y las distintas, recién ahora en el siglo XXI estamos esperando que la Ruta 23 esté lista y que terminen de una buena vez los arreglos y la ampliación de la 22. Todo eso ha generado problemas de comunicación interna.

Una obra que busca ser completa y equilibrada

Inauguración del nuevo puente carretero Neuquén-Cipolletti, 1937.

El libro “Río Negro: Los caminos de la Historia” está compuesto por dos tomos, pero sus autoras explican que “constituye una única unidad de sentido: los temas no siguen un estricto orden cronológico, sino que se organizan en función de explicar, desde una mirada histórica relacional, problemas vinculados al pasado rionegrino”.

El primer tomo tiene 311 páginas y comienza con una introducción general a la problemática de la historia rionegrina. A continuación en el capítulo “Tierra de fósiles” comienza con un repaso sobre los últimos hallazgos de la paleontología y la arqueología en el norte patagónico. Aborda luego las sociedades indígenas de este corredor: tehuelches y mapuches, principalmente.

Más adelante refleja los efectos de las primeras exploraciones europeas, la constitución del virreinato del Río de la Plata y los efectos de la Revolución de Mayo en este territorio.

También las investigaciones de naturalistas como Darwin, el proceso de incorporación al Estado nacional, en el capítulo “Campañas militares, exterminio y sometimiento” de los pueblos originarios, el reparto de tierras después de la conquista y la organización del territorio provincial. Finaliza con los primeros proyectos de desarrollo regional, incluyendo los estudios hidrológicos y la llegada del ferrocarril.

Es un libro académico en su estructura, porque las cinco autoras son historiadoras con varias producciones escritas sobre historia provincial y regional, pero hemos tratado de no hacer demasiadas notas al pie, de no hacerlo demasiado denso para un lector no acostumbrado a los trabajos académicos. Susana Bandieri, autora y editora de la obra

El segundo tomo tiene 425 páginas y comienza a desgranar las problemáticas históricas de los distintos circuitos productivos rionegrinos: Los inicios de la “Ganadería, los sectores comerciales y el cooperativismo”, “La producción agrícola en los valles rionegrinos” desde sus inicios hasta muy cerca de la actualidad, al igual que el turismo tanto en la costa como en la zona andina, las exploraciones de “petróleo, gas y energías renovables”, la minería en la región Sur, el desarrollo de la ciencia y la tecnología provinciales, la creación de áreas protegidas y el impacto de la creación de Parques Nacionales en Bariloche, entre otros. Más adelante analiza la evolución política, desde la actividad en épocas territorianas, pasando por los tiempos desarrollistas después de la provincialización, el primer Plan Castello, la dictadura militar y los años posteriores de restauración democrática hasta los años ‘90 y la época posterior. Finaliza con un repaso del desarrollo de prácticas educativas en la provincia, desde sus inicios, las actividades culturales, recreativas, el desarrollo de la prensa y los deportes. Finaliza con un análisis de las identidades rionegrinas y su patrimonio cultural de cara al siglo XXI.

En ese sentido, además del aportes de sus autoras, el libro da cuenta de los estudios de un número muy importante de investigadores e investigadoras regionales de las más diversas disciplinas y perspectivas, lo que otorga a la obra un carácter interdisciplinario e integrador.

“Intensa ser muy equilibrado, nada es objetivo totalmente en ninguna ciencia, porque siempre vas a volcar una carga subjetiva, pero hemos tratado de volcar todas las situaciones. Así como decimos que es una deuda el realizar un relevamiento de las tierras indígenas ocupadas efectivamente después de la conquista y que son el origen de muchos conflictos de tierras actuales, también planteamos que la relación entre mapuches y tehuelches no estuvo ajena a los conflictos, algunos muy duros, como ocurre con todas las sociedades que entran en contacto. Todo lo que decimos está basada en una revisión exhaustiva de documentos y bibliografía. Habrá algunos de acuerdo o no, como todo lo que se escribe” señala su editora Susana Bandieri.

En la presentación del libro señalan que “ si bien cada capítulo tiene una autora o autoras de referencia, su escritura es resultado de una cosntrucción coral, colaborativa y reflexiva, que permite pensar el texto como una unidad y no como una yuxtaposición de capítulo”, agregan.