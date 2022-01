Una jauría de perros mató más de diez chivos en Picún Leufú

Las jaurías de perros en Picún Leufú son una amenaza en crecimiento. El jueves por la tarde el grupo de canes ingresó a un campo de la zona y mató más de diez chivos. Juan Cortés, el criancero y dueño del campo, señaló que otros quedaron mal heridos. «Hemos conversado con vecinas y han presentado notas para que el municipio tenga conocimiento de lo que está pasando y hasta ahora no ha habido ninguna respuesta«, detalló.

Cortés tiene el campo ubicado cerca de un basurero municipal. Según señaló en diálogo con Radio Cumbre, el problema reside en que «la gente no tiene conciencia» ya que «abandona los perros chiquitos ahí. Se crían y después salen al campo». De esta forma, se arma la jauría de varios canes que «salen a cazar y matan lo que ven«.

Por esta razón, deben acompañar constantemente el pastoreo. «Se largan a la mañana y uno sale con ellas hasta las 12, 12:30. Se vuelve al corral y a la tarde tipo 15 salimos de nuevo», detalló Cortés. La actividad se hace montado a caballo, no solo por el peligro de la jauría si no también porque el campo está ubicado en una zona boscosa «y si las dejás de ver se las pierde a los diez metros».

Este hecho no es aislado. El criancero explicó que ya hace varios años vienen sufriendo estos ataques pero antes «era uno o dos perros, que algún vecino salía y no pasaba nada. Ahora atacan en cantidades y ya son muchos perros«. Por esta razón, según comentó Cortés, vecinos han presentado notas a la municipalidad de la localidad para que se tome alguna medida pero «hasta ahora no ha habido ninguna respuesta».

Desde la subsecretaría de producción de la provincia en conjunto con el INTA y Wildlife Conservation Society (WCS), están entrenando y entregando canes que cuidan y protegen al ganado principalmente de perros salvajes, pumas y zorros. Según datos brindados por el gobierno provincial, «su incorporación puede reducir la mortandad por predación entre 70 y 90 por ciento«. Por su parte, Cortés expresó que aún no conoce a nadie que tenga de estos perros, pero señaló que puede ser una alternativa eficaz para el cuidado.