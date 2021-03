Una medida que busca incentivar la construcción

Por Cr. Federico José Parrilli (Chinni, Seleme, Bugner y Asoc.)

El Senado convirtió en ley la semana pasada un régimen para promover las inversiones en la construcción de obras privadas.

La ley tiene dos títulos, el primero destinado a ofrecer beneficios fiscales para el inversor, mientras que en el título II se crea un blanqueo de tenencia de moneda nacional o extranjera en el país o exterior con destino específico en la construcción.

El “Programa de incentivo a la construcción federal y acceso a la vivienda” tiene como estímulo la exención en en Impuesto a los Bienes Personales (IBP) de las inversiones en proyectos de inversión realizados hasta el 31/12/2022, desde el momento que se efectivice la inversión y hasta que se produzca la finalización del proyecto inmobiliario hasta un máximo de dos períodos fiscales. Se destaca que la inversión puede hacerse de manera propia o a través de terceros cualquiera sea la forma jurídica, contrato o vehículo adoptado.

Se establece también que aquellas obras que no cuenten con un grado de avance superior al 50% al momento de la entrada en vigor de la ley también quedan comprendidas en el beneficio.

Por otra parte, se establece que se podrá computar como pago a cuenta del IBP, el equivalente del 1% del valor de las inversiones realizadas desde la vigencia de la ley y hasta el vencimiento de la declaración jurada 2020 en el impuesto del 2020. Las inversiones realizadas desde el vencimiento de la declaración jurada 2020 y hasta el 31/12/2020 como pago a cuenta del IBP 2021 y por las inversiones realizadas durante el año 2022 se podrán tomar en la declaración jurada 2022 de IBP. Cabe destacar que en no podrán generarse saldos a favor y el remanente no utilizado podrá trasladarse desde los periodos fiscales 2020 al 2022.

La Ley dispone beneficios también para el Impuesto a las Ganancias (IG) y el Impuesto a la Transferencia de Inmuebles (ITI), estableciendo que los titulares de inmuebles o de derechos sobre inmuebles, gozarán del diferimiento del pago del ITI de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas, o del IG, según corresponda, cuando se configure la transferencia a sociedades de capital, otro tipo de sociedades, empresas unipersonales , fideicomisos y loteos; ocurrida esta desde la fecha de entrada en vigencia de la ley y hasta el 31/12/22. La base imponible de IG a diferir se determina tomando el costo actualizado, regulándose el mecanismo a aplicar y el índice a utilizar. El pago del tributo se diferirá hasta el momento que el o los titulares perciban una contraprestación en dinero, cedan su participación, se finalice la obra o se adjudiquen las unidades que hubiera percibido como canje.

Aquellos que realicen la declaración voluntaria de moneda nacional o extranjera no estará obligados a informar la fecha de compra ni el origen de los fondos blanqueados.



Por su parte, en lo referente al título II del programa de normalización de la tenencia en moneda nacional o extranjera en el país o en el exterior, se establecen los siguientes requisitos.

• El destino de los fondos exteriorizados tiene que afectarse la inversión en proyectos inmobiliarios privados nuevos que impliquen construcciones, ampliaciones, instalaciones, entre otras. Inclusive aquellos proyectos con tengan un grado de avance inferior al 50%.

• El plazo para la exteriorización se extenderá desde la entrada en vigor de la ley y hasta un plazo de 120 días corridos.

• Los fondos que sean exteriorizados se deberán depositar en una cuenta especial en las entidades financieras y podrán utilizarse para la compra transitoria de títulos públicos o bien desafectarse para los proyectos inmobiliarios.

Como todo blanqueo, tiene un estímulo y los que ingresen gozarán de los siguientes beneficios: no se considerará incremento no justificado; se liberan de toda acción civil, comercial, penal tributaria, penal cambiaria, penal aduanera e infracciones administrativas que pudieran corresponder; y quedan eximidos del pago de los impuestos que hubieran omitido declarar (salidas no documentadas, Impuestos Internos y/o IVA, IBP, Contribución Especial sobre el Capital de las Cooperativas e IG por las ganancias netas no declaradas en su equivalente en moneda nacional, obtenidas en el exterior).

Cabe señalar que aquellos que realicen la declaración voluntaria de moneda nacional o extranjera no estará obligados a informar la fecha de compra ni el origen de los fondos blanqueados, aunque la ley agrega que ello opera sin perjuicio del cumplimiento de la Ley 25.246 - Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo.

Respecto al costo de exteriorizar los fondos, si son ingresados dentro de los 60 días corridos desde la vigencia de la ley es del 5%, entre el día 61 al 90 día corridos, 10% e ingresados entre el día 91 hasta el 120 corrido, 20%.

Por último, se disponen que no podrán ingresar al blanqueo de fondos todos los funcionarios de rango nacional, provincial o de la CABA, embajadores, fuerzas armadas, policía federal, rectores decanos o secretarios de Universidad Nacionales, Provinciales, funcionarios con rango de director nacional o equivalente, personal del poder legislativo, personal del poder judicial y del ministerio público en el nivel Nacional, Provincial y Municipal, entre otros. Quedan incluidos también los cónyuges, padres e hijos menores emancipados.

