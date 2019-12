José M. Urcera inscribió su nombre por primera vez en la extensa lista de campeones del Turismo Nacional, al concretar el título en la Clase 3 después de terminar sexto en la final que se disputó en el autódromo de San Nicolás.



Urcera, quien llegó a la definición como líder del certamen después de una gran campaña, tuvo controlado a Emanuel Moriatis y se quedó con el título.



Manu, quien manejo el Honda All New Civic del Larrauri Racing, fue cuarto en su serie y termió sexto la final, aventajando a Moriatis, quien intentó varias veces superarlo pero no pudo.



La definición del título fue una batalla estratégica y fueron avanzando en la final dejando todo, porque en alguna oportunidad llegaron a transitar a la par y sin tener contactos con sus respectivos autos.



Manu anduvo bien en su serie y estuvo impecable en la final. Gentileza.

En definitiva, Manu en un gran trabajo se mantuvo adelante de su amigo Moriatis y conquistó su primer título en el automovilismo argentino, después del conseguido hace años a nivel regional en el TCNeuquino.



Urcera y el Larrauri Racing edificaron un gran trabajo desde el comienzo del certamen, que lo tuvo como líder en gran parte de su desarrollo.



Los números del campeón 279 puntos sumó Urcera en el certamen y superó a Moriatis por 16. 1 victoria logró Manu en la Clase 3 del Turismo Nacional. Consiguió varios podios y fue muy regular.

La última final del certamen la ganó Alfonso Domenech, quien fue escoltado por Facundo Chapur y Julián Santero.



Completaton Fabián Yannantuoni, Fabricio Pezzini, el flamante campeón Urcera, Moriatis, Joel Gassmann, Rudi Bundziak y Antonino García.