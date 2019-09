José M. Urcera fue uno de los seis pilotos que rompió el motor de su autp en los entrenamientos de ayer en Rafaela, sede del estreno de la Copa de Oro del TC. En el momento, el líder de los playoffs comentó que algo extraño había sucedido. Hoy, en la clasificación, Manu denunció un sabotaje en el impulsor de su auto.



Primero se pensó que había un problema en una válvula, pero cuando se procedió a desarmar el impulsor roto, el equipo encontró que dentro del motor había una tuerca, culpable de la rotura y ajena a la estructura del mismo.



Urcera debió cambiar el motor para intentar defender el 1 en la Copa de Oro, pero dejó en claro que quiere que se encuentren los culpables del sabotaje en el auto del JP Carrera.



Manu aseguró que “se rompió todo, una lastima. Había una turca que no es parte del motor y no hay ninguna posibilidad de que caiga de manera casual en el lugar donde estaba”.



Cuando se lo consultó a Urcera de lo que pasó y si sospechaban que el sabotaje sucedió en los boxes de Rafaela, fue contundente.



Expresó que “sí, creemos que sí. El encargado de mi auto lo puso en marcha en la noche del jueves antes de taparlo. No se tocó más. Al principio sólo vimos marcas raras en el pistón y después encontraron la tuerca, con autofrenante y de un tamaño que no se usa en ninguna parte del motor, mucho menos en la admisión ni en la tapa”.



Manu aseguró que “mi encargado es el que pone en marcha el auto y el ruido se siente.En este caso, no notó nada. El viernes no se tocó hasta que yo lo saqué despacio para salir a los entrenamientos, porque tenía que asentar los frenos, probar las gomas y no era necesario acelerarlo demasiado”.



“No quiero hablar mucho más del tema, me gustaría que se busquen los culpables, aunque no hay cámaras. Uno nunca cree que van a pasar estas cosas. Estoy muy amargado por la situación. Teníamos un buen motor, no nos quedó otra que cambiarlo y tuvimos que reemplazarlo, cargamos con seis décimas en la clasificación”.



Gustavo Lema, titular del equipo JP Carrera, manifestó su preocupación acerca de lo ocurrido con el motor del piloto de Cipolletti.



“Lo que pasó es lamentable. Definimos otros títulos y tomamos decisiones para mantener el cuidado interno en los boxes. Colocaremos un circuito cerrado de TV para evitar que suceda nuevamente”, manifestó.



“Soy el responsable del equipo, y en mi cabeza no entra eso. El ladrón te va a sorprender, y no al revés. Fue un suceso vandálico y de maldad. No estamos preparados ni preocupados por eso, sino porque el auto funcione. Esto empaña y entristece porque no es la escencia del automovilismo ni del TC”.

Silva, en la clasificación

Manu Urcera clasificó octavo, pero la penalización de 6/10 por cambiar el motor de su auto, lo dejó en el lugar 24 y largará octavo la tercera serie de mañana en Rafaela, sede de la undécima fecha, primera de la Copa de Oro.



Juan M. Silva consiguió una nueva pole position luego de más de cuatro años, con un notable registro de 1m 26s 32/100.



El Pato, quien logró el récord del circuito, superó a Agustín Canapino por 30/100 y a Juan M. Trucco por 35/100.



Más atrás se ubicaron Mauricio Lambiris, Mariano Werner, Emiliano Spataro, Santiago Mangoni, Facundo Ardusso, Juan B. De Benedictis y Valentín Aguirre.



Urcera hizo una buena clasificación, pero por su penalización quedó 24 y Juan C. Benvenuti no anduvo bien, por lo que se ubicó 34.



Mañana desde las 9 se disputarán las tres series. En la primera estará Benvenuti y en la tercera Urcera.



A las 13.20 comenzará la final, que será a 30 vueltas o 50 minutos.